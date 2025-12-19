Así será el clima para el fin de semana antes de Navidad en Colombia, según Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su más reciente comunicado de prensa con el análisis de las condiciones atmosféricas previstas entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre de 2025, un periodo clave por la alta movilidad de personas en el país y las actividades propias de la temporada decembrina.

Durante este fin de semana, el comportamiento del tiempo en Colombia mostrará contrastes regionales, con variaciones en nubosidad, temperaturas y presencia de precipitaciones en diferentes zonas del territorio nacional. De acuerdo con el Ideam, la mayor parte del país presentará condiciones relativamente estables, aunque en algunas regiones se mantendrán escenarios que requieren atención, especialmente por la persistencia de suelos saturados y la posibilidad de fenómenos asociados a la temporada.

"Durante el fin de semana son probables algunas lluvias en sectores dispersos de la región Pacífica, en sitios puntuales de la región Andina y al oriente de la Amazonia; en el resto del país predominarán condiciones mayormente secas, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina son posibles chubascos esporádicos, especialmente durante el día sábado.



Clima en Colombia para el fin de semana antes de Navidad

En el caso de Bogotá, el pronóstico indica que, aunque predominará el tiempo seco, no se descartan algunas lluvias aisladas, especialmente en horas de la tarde. Las temperaturas en la capital del país se mantendrán dentro de rangos habituales para esta época del año, con una mínima estimada cercana a los 8 grados centígrados y una máxima que oscilará entre los 19 y 20 grados.



Pronóstico para el sábado 20 de diciembre

El detalle por días muestra que el sábado 20 de diciembre persistirán las condiciones lluviosas en el occidente y en el suroriente del país. En estas zonas se esperan precipitaciones de variada intensidad, que podrían presentarse en departamentos como Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Tolima, Huila, Guainía, Vaupés y Amazonas. Estas lluvias podrían ser moderadas a fuertes en algunos sectores, especialmente donde la humedad y la dinámica atmosférica favorecen su desarrollo.



Además, para el mismo día se prevé la ocurrencia de lluvias esporádicas en otras áreas del país, entre ellas Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y el occidente de los departamentos de Caquetá y Putumayo. En estas regiones, las precipitaciones serían de menor duración e intensidad, alternándose con periodos secos.



En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el sábado estará caracterizado por lluvias ocasionales y cielos parcialmente nublados, sin que se espere un impacto significativo en las condiciones generales del tiempo.



Pronóstico para el domingo 21 de diciembre

Para el domingo 21 de diciembre, el Ideam señala que las lluvias tenderán a concentrarse principalmente en el occidente del país. En este contexto, los mayores acumulados de precipitación se esperan en departamentos como Chocó, Cauca, Nariño, el occidente de Antioquia y el sur del Amazonas. En estas zonas, las lluvias podrían presentarse con mayor frecuencia e intensidad en comparación con el resto del territorio nacional.

En otras regiones, como Córdoba, Norte de Santander, Tolima, el centro de Cundinamarca, el sur de Huila y algunas áreas puntuales de Guainía, se podrían registrar lluvias ocasionales de menor intensidad. Mientras tanto, en gran parte del país predominarán condiciones secas, con cielos parcialmente nublados y baja probabilidad de precipitaciones.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el domingo se caracterizará por tiempo mayormente seco, con presencia de nubosidad parcial y sin lluvias significativas previstas.

