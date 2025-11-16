En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ONU expresa preocupación por muerte de 7 menores en Guaviare por ataque a disidencias de 'Mordisco'

ONU expresa preocupación por muerte de 7 menores en Guaviare por ataque a disidencias de 'Mordisco'

La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos urgió al Estado a hacer "todos los esfuerzos necesarios para proteger a la niñez, en particular, para prevenir el reclutamiento.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de nov, 2025
ONU condena muerte de siete menores en bombardeos en Guaviare contra disidencias de 'Iván Mordisco'
AFP

