COLOMBIA  / Masacre en Ciénaga, Magdalena: sicarios asesinan a tres hombres y dejan mensaje intimidante

Masacre en Ciénaga, Magdalena: sicarios asesinan a tres hombres y dejan mensaje intimidante

Los responsables de este ataque dejaron un panfleto donde advierten sobre nuevas ejecuciones. Los sicarios también dejaron dos personas heridas.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de nov, 2025
Masacre en Ciénaga, Magdalena: sicarios asesinan a tres hombres y dejan mensaje intimidante
Masacre en Ciénaga, Magdalena: sicarios asesinan a tres hombres y dejan mensaje intimidante -
