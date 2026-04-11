Así vivían prisioneros de la cárcel de Itagüí donde cantó Nelson Velázquez: esto halló el Inpec

El Inpec llevó a cabo un operativo de allanamiento este 10 de abril en la Cárcel y Penitenciaria de La Paz de Itagüí, después de la polémica presentación del cantante Nelson Velázquez dentro de este establecimiento de máxima seguridad. El episodio destapó el modo de vivir de algunos criminales que se encuentran recluidos en este centro carcelario. Con la diligencia llevada a cabo por las autoridades salieron a la luz más detalles.



Según conoció Noticias Caracol, la celebración fue patrocinada por cabecillas de bandas criminales que estaban llevando una Mesa de Paz Urbana con el Gobierno nacional; proceso que fue cancelado después de conocerse este hecho. La fiesta habría tenido un costo total de 500 millones de pesos, de los cuales 100 millones fueron destinados para pagarle a Velázquez por el show. La concejal Claudia Carrasquilla denunció que, al parecer, los reos habrían aprovechado la audiencia del director de la cárcel “para permitir el ingreso no solamente del cantante, quien desde horas de la mañana estuvo ofreciéndoles el concierto, sino que, además, se ingresó licor”. La cabildante municipal aseguró que muchos prisioneros se encontraban en alto grado de alicoramiento.



Lo que se encontró en la cárcel de Itagüí

El director general del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, se pronunció sobre este caso que salió a la luz el pasado miércoles 8 de abril. El directivo aseguró que desde la Dirección General del Instituto se han tomado acciones y decisiones cruciales. Cabe recordar que ni el Gobierno, el Ministerio de Justicia o el Inpec no dieron su aval para que este evento se realizará. Además, el director encargado del centro carcelario fue destituido del cargo temporal.



En esa línea, el Inpec llevó a cabo una intervención de control y registro en los pabellones que tomó tres días en culminar y quedó relajado en la incautación de los múltiples elementos; precisamente a los pabellones 1 y 2 para llevar a cabo el allanamiento en el que confiscaron elementos prohibidos Y es que entre el material confiscado figuran bebidas alcohólica, equipos de comunicación y hasta electrodomésticos.

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Equipos de comunicación y tecnología no autorizados: 03 teléfonos celulares, 01 módem Wi-Fi, 03 accesorios para celular, 01 manos libres, 01 computador portátil, 01 tablet, 01 consola de videojuegos (PlayStation5) con 06 controles.

03 teléfonos celulares, 01 módem Wi-Fi, 03 accesorios para celular, 01 manos libres, 01 computador portátil, 01 tablet, Sustancias ilícitas : 1.323 gramos de sustancia vegetal y 271 gramos de sustancia pulverulenta.

: 1.323 gramos de sustancia vegetal y 271 gramos de sustancia pulverulenta. Bebidas alcohólicas : 375 ml de aguardiente, 2.250 ml de champaña y 750 ml de licor tipo Smirnoff.

: 375 ml de aguardiente, 2.250 ml de champaña y 750 ml de licor tipo Smirnoff. Electrodomésticos y equipos eléctricos no autorizados : 62 neveras, 07 televisores, 11 estufas eléctricas , 27 ollas freidoras y eléctricas, 26 ollas eléctricas, 01 microondas, 01 horno tostador, 01 lavadora, 05 licuadoras, 02 sanducheras, 02 aires acondicionados, 11 ventiladores.

: , 27 ollas freidoras y eléctricas, 26 ollas eléctricas, 01 microondas, 01 horno tostador, 01 lavadora, 05 licuadoras, 02 sanducheras, 02 aires acondicionados, 11 ventiladores. Elementos de cocina y preparación de alimentos: 07 barriles ahumadores y asadores, 01 olla a presión.

01 olla a presión. Mobiliario y otros elementos : 04 sillas de madera, 04 sofás, 02 nocheros eléctricos, 11 cabeceras de cama, 02 hileras, 01 escalera.

: 04 sillas de madera, 04 sofás, 02 nocheros eléctricos, 11 cabeceras de cama, 02 hileras, 01 escalera. Equipos de sonido y herramientas: 04 bafles de sonido y varias herramientas.

Gobierno nacional suspende diálogos con los cabecillas tras escándalo de la fiesta

Los representantes de la Mesa de Paz Urbana anunciaron a raíz del escándalo que los diálogos serán suspendidos hasta que se esclarezcan los hechos en su totalidad. “Los hechos denunciados del día de ayer, 8 de abril de 2026, en La Cárcel de Itagüí por el ingreso de un artista, y confirmados por el Instituto Nacional Penitenciario - INPEC, no hacen parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ. Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, declaró la delegación.

María Paula Rodríguez Rozo

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