Los nuevos detalles y videos del concierto de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

La difusión de un video que muestra al cantante vallenato Nelson Velásquez ofreciendo una presentación musical dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia, provocó una gran controversia en el sistema penitenciario colombiano. Las imágenes muestran una tarima, sonido profesional y una logística que resulta difícil de explicar dentro de un centro de reclusión donde están privados de la libertad algunos de los criminales más peligrosos del Valle de Aburrá.



Video de concierto de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

En el video se observa al artista interpretando varios de sus éxitos acompañado por su agrupación completa, mientras decenas de internos disfrutan del espectáculo en un ambiente que dista mucho de las condiciones habituales de un penal. La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, despertó indignación ciudadana y obligó a las autoridades a pronunciarse de manera inmediata.

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Lejos de tratarse de una actividad cultural sencilla, las imágenes revelan una parranda vallenata, con mesas adornadas con abundante comida, botellas de licor —incluyendo whisky y aguardiente— y una tarima dotada de equipos profesionales de sonido. Todo esto ocurre en el patio uno de la cárcel La Paz de Itagüí, zona donde permanecen recluidos cabecillas de estructuras criminales que hasta hace pocos días participaban en la llamada Mesa de Paz Urbana.

De acuerdo con denuncias públicas de concejales de Medellín, entre ellos Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, el evento se habría realizado el miércoles 8 de abril de 2026 y habría sido financiado por los propios reclusos, cabecillas de las bandas criminales que están en medio del proceso de paz urbana con el Gobierno, quienes presuntamente recolectaron cerca de 500 millones de pesos para costear artistas, catering y bebidas alcohólicas.



🚨Atención: imágenes exclusivas del concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí. Licor, tarima y comida, una rumba completa para los peores criminales de Medellín. Una vergüenza total. ¿Cómo entraron todo eso? ¿Qué estaban festejando? pic.twitter.com/4RIMoVCCqo — Andrés Tobón (@tobonvillada) April 9, 2026

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La respuesta del Inpec

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reaccionó asegurando que la actividad no contaba con autorización oficial, ni del Gobierno nacional ni del Ministerio de Justicia. En un comunicado, la entidad anunció la apertura de investigaciones disciplinarias contra al menos siete funcionarios y ordenó la remoción inmediata del director encargado del penal y del comandante de vigilancia. Además, el escándalo tuvo repercusiones políticas de alto nivel. El Gobierno nacional decidió suspender los diálogos de paz urbana con los cabecillas recluidos en esa cárcel hasta que se esclarezca cómo fue posible la realización del evento dentro de un establecimiento de alta seguridad.

En medio de la polémica, el nombre de Nelson Velásquez, exintegrante de Los Inquietos del Vallenato y una de las voces más reconocidas del género, quedó en el centro del debate. Su mánager, Álex Eduardo Díaz, defendió públicamente al artista y aseguró que fueron contratados como en cualquier otro evento, sin conocimiento de irregularidades. “Nos llamaron a trabajar, como siempre. No investigamos quién contrata, no somos autoridades”, afirmó Díaz en entrevista con La FM, señalando que el ingreso al penal se realizó sin obstáculos, lo que les hizo suponer que todo estaba debidamente autorizado. El representante también indicó que la participación de Velásquez fue breve, negando que se tratara de un concierto formal y afirmando que el cantante interpretó solo entre tres y cinco canciones antes de retirarse del lugar.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL