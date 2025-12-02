Primeras palabras de Giovanny Ayala tras liberación de su hijo, Miguel Ayala: "Todo es posible"

La confirmación de la liberación de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, marcó el cierre de casi dos semanas de incertidumbre para su familia y para los seguidores del artista. El joven, de 23 años, había sido secuestrado el pasado 18 de noviembre mientras viajaba por la vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío, Cauca, rumbo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Junto a él también fue raptado su mánager, Nicolás Pantoja. Ambos fueron hallados en zona rural del sur del Cauca, en un punto conocido como Piedra Sentada, donde sus captores los mantenían mientras exigían una millonaria suma por su liberación. En los últimos minutos, las autoridades confirmaron que los dos hombres recuperaron la libertad y que están siendo sometidos a los protocolos médicos correspondientes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Siga leyendo: VIDEO | Emotiva reacción de Giovanny Ayala al enterarse de liberación de su hijo: "Dios lo bendiga").

Tras conocerse la noticia, Giovanny Ayala publicó sus primeras palabras en redes sociales. En su cuenta de Instagram compartió un video de Noticias Caracol y otras publicaciones que informaban sobre la liberación. Allí escribió: "Gracias Dios todopoderoso solo para quien todo es posible. Gracias a todo el personal del gaula, a todos ustedes por su apoyo". El mensaje se convirtió en el primer pronunciamiento del cantante después de casi dos semanas en silencio, en medio de la espera de información oficial. De acuerdo con los reportes preliminares, los dos fueron hallados en el suroccidente del país, en límites entre La Sierra y el municipio de Patía.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó ante los medios que el joven “está en buenas manos y está bien”, confirmando también la liberación de Pantoja. Las autoridades indicaron que la operación incluyó un despliegue coordinado del Gaula de la Policía y de la Fuerza Aeroespacial, que permitió el traslado aéreo de los liberados para cumplir los protocolos de salud. Además, la Fiscalía General de la Nación informó que, tras el hallazgo, se produjo la captura de una persona, cuya judicialización está programada para este miércoles 3 de noviembre. Hasta ahora no se ha revelado la identidad del detenido.



Las primeras imágenes tras la liberación mostraron a Miguel Ayala y a Nicolás Pantoja usando chalecos antibalas y acompañados por miembros del Gaula de la Policía. Las fotografías fueron tomadas después del rescate y se difundieron ampliamente, convirtiéndose en las primeras evidencias visuales de ambos luego de 14 días sin contacto con sus familias. En las imágenes aparecían sonrientes, lo que permitió confirmar que se encontraban conscientes y en proceso de valoración médica.



La llamada de Giovanny Ayala con el ministro de Defensa: así se enteró de la liberación

La confirmación oficial llegó acompañada de una llamada telefónica que el ministro Sánchez realizó al cantante. La conversación fue transmitida por Blu Radio y otros medios de comunicación, donde se escuchó al jefe de la cartera anunciar: "Giovanny, qué alegría escucharlo", antes de detallar los resultados de la operación. En seguida, Sánchez explicó que ambos jóvenes “están bien” y agregó: “Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado en una operación impecable de la Fuerza Pública. Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”. Sobre los responsables, las autoridades señalaron que los presuntos secuestradores serían integrantes del Frente ‘Carlos Patiño’ del Estado Mayor Central.

Publicidad

(Lea: Nuevos detalles de liberación de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, tras secuestro: hay capturado).

En la llamada, que permaneció en altavoz para que los presentes pudieran escuchar, el cantante respondió expresando su alivio tras días de incertidumbre. Giovanny Ayala pronunció: "Ministro, muy feliz de escuchar esta noticia. (...) Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública".

Publicidad

Sánchez complementó con un mensaje dirigido no solo al artista, sino también a la ciudadanía: "Confíen en nosotros, yo le dije que primaba la vida de su hijo, la del mánager también. No nos doblegamos ante estos criminales, aquí la invitación es a que todo el mundo denuncie, esté alerta y nos dé información para poderlos traer sanos y salvos, como lo hicimos hoy con nuestros héroes de la Policía, también con participación de la Fuerza Aeroespacial. Lo más importante es saber que su hijo Miguel está vivo y va a estar pronto abrazándolo a usted", concluyó el ministro.

El caso había sido reportado desde el momento del secuestro, ocurrido después de una presentación musical del artista en el municipio de El Tambo, Cauca. Según se conoció entonces, el rapto se produjo en horas de la noche cuando Miguel Ayala se desplazaba por la vía Panamericana. Desde ese instante, las autoridades iniciaron una búsqueda conjunta que involucró equipos especializados, sobrevuelos y personal en tierra.

En las próximas horas, la Policía Nacional y la Fiscalía completarán los detalles sobre la captura realizada durante el operativo y las condiciones en las que fueron hallados Miguel Ayala y Nicolás Pantoja.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA

NOTICIAS CARACOL DIGITAL