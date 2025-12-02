En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Pico y placa los sábados en Bogotá también afectaría a carros matriculados fuera de Cundinamarca?

¿Pico y placa los sábados en Bogotá también afectaría a carros matriculados fuera de Cundinamarca?

Un reciente anuncio del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha provocado controversia entre habitantes de la capital y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quienes han manifestado algunas inconformidades con la decisión. ¿En qué consiste y quiénes son los principales afectados?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de dic, 2025
Pico y placa en Bogotá
Esto es lo que debe saber sobre la nueva medida. -
Foto: redes sociales

