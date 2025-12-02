Una de las noticias recientes más relevantes de Bogotá en materia de movilidad es la que anunció el alcalde Carlos Fernando Galán, hace algunas semanas, sobre la imposición de restricción de pico y placa para aquellos vehículos no matriculados en la capital del país que circulen durante los días sábados. Tal ajuste empezará a funcionar desde el primer semestre de 2026, pero ya ha provocado todo tipo de reacciones entre conductores y autoridades departamentales. El gobernador de Cundinamarca, por ejemplo, ha sido crítico con la decisión.

Según Jorge Emilo Rey, el mandatario departamental, "la decisión de pico y placa contra vehículos no matriculados en Bogotá es discriminatoria y parte de un análisis superficial y poco riguroso de las cifras", además de que dicho cambio nunca fue informado previamente a los municipios aledaños a Bogotá. Esta inconformidad, que además expone notorias afectaciones para los habitantes de Cundinamarca, también conllevó a que la Alcaldía Distrital anunciara una reunión con el gobernador para este miércoles 3 de diciembre, en la que se expondrán los puntos de ambas partes e intervendrán otros gobernantes de municipios de Cundinamarca afectados.

De cara a esta reciente tensión, entre los mismos conductores de la capital del país y Colombia en general han surgido múltiples dudas con respecto a cuáles son los vehículos que no podrán circular en Bogotá a partir del próximo semestre, pues la pugna entre Rey y Galán ha hecho pensar que la restricción aplicará exclusivamente para vehículos de Cundinamarca que hayan sido matriculados fuera de Bogotá.



¿Pico y placa los sábados en Bogotá también afectaría a carros matriculados fuera de Cundinamarca?

Sí, aunque por las recientes tensiones entre el gobernador de Cundinamarca y el alcalde Carlos Fernando Galán muchas personas han creído que la restricción de tránsito durante los días sábados en Bogotá solo aplicará para vehículos matriculados en otros municipios de Cundinamarca, lo cierto es que esta medida aplicará para todos los vehículos con placas externas a la capital, desde municipios aledaños como Soacha o Chía, hasta aquellos que provengan de zonas lejanas como Medellín, Montería o Cartagena, por ejemplo.



Cómo funcionará el pico y placa durante días sábados en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá ha anunciado una reestructuración significativa en la normativa de Pico y Placa, enfocada especialmente en los vehículos particulares que no están matriculados en la capital. El alcalde Carlos Fernando Galán expuso que esta nueva regulación implica dos transformaciones cruciales destinadas a mejorar la movilidad y aumentar los ingresos para inversión en la ciudad.



La primera modificación consiste en ampliar la restricción horaria para los automóviles que carecen de matrícula bogotana, incorporando dos sábados adicionales al mes. El alcalde Galán puntualizó que el esquema se aplicará por quincenas, lo que significa que "será un fin de semana sí y otro no".



La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, confirmó que la operación durante los sábados se desarrollará en el mismo horario que rige entre semana: "igual que entre semana, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.". Esto supone una extensión de la franja horaria ya conocida por los conductores que se movilizan de lunes a viernes bajo esta limitación. La ampliación de los dos sábados al mes entrará en vigencia durante el primer semestre de 2026. Aunque la fecha exacta aún está pendiente, el mandatario local aseguró que el día preciso se comunicará posteriormente por la Secretaría de Movilidad.

El Distrito también confirmó el incremento en el costo de los permisos para circular sin la limitación vehicular a través del mecanismo de ‘Pico y Placa Solidario’. Actualmente, el cálculo de este permiso considera el avalúo del vehículo, su impacto ambiental y el municipio de inscripción. En el caso de los carros matriculados fuera de Bogotá, ya se aplicaba un recargo del 20 %. Con el nuevo anuncio, este recargo se elevará al 50 %.

Galán detalló el cambio de la siguiente manera: "Antes se pagaba 20% más cuando el vehículo no está matriculado en la ciudad y ahora va a pagar un 50% más cuando el vehículo no está matriculado". El objetivo principal de esta modificación, según el alcalde, es motivar a más propietarios a registrar sus vehículos en Bogotá, lo que generaría recursos necesarios para financiar el mantenimiento vial, la semaforización y la atención de incidentes de tránsito.

Las autoridades de movilidad recalcaron que el conjunto de nuevas normas se aplicará únicamente a los vehículos cuya matrícula esté registrada fuera de Bogotá.

Como excepción y beneficio, aquellos propietarios que opten por trasladar su placa a la capital podrán circular sin los incrementos anunciados. El alcalde Galán señaló que este beneficio está diseñado para vehículos nuevos y también para aquellos que ya están matriculados en otros municipios pero circulan de manera habitual en la ciudad y "que decidan pasarse a Bogotá. Estos tendrán el beneficio".

Esta estrategia surge como respuesta a la pérdida de ingresos que ha enfrentado la capital. Según cálculos del Distrito, la falta de inscripción de automotores ha llevado a que "desde 2015 se han dejado de matricular en la ciudad 241 mil vehículos, evitando que se obtengan cerca de 1,1 billones de pesos para invertir en la ciudad". Además, la participación de Bogotá en el registro de carros nuevos ha caído drásticamente, pasando del 37 % en 2012 a solo el 13.7 % en 2024.

El Distrito también evidenció que tres de cada diez vehículos que circulan actualmente tienen matrícula de otros municipios, lo que contribuye a problemas como el "tráfico, siniestralidad, emisiones y ruido" sin aportar los recursos fiscales correspondientes.



¿Cómo hacer el traslado?

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, explicó que el costo del traslado de matrícula ronda los $402.000. El proceso debe iniciarse en el organismo de tránsito original, el cual cuenta con un plazo de hasta 60 días para enviar la documentación a la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Para llevar a cabo el traslado, los requisitos son:



Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.

Tener la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, según aplique (no aplica a vehículos particulares de menos de 6 años de matrícula).

Realizar el pago del valor del trámite en el banco autorizado.

Estar a paz y salvo en multas por infracciones de tránsito.

La funcionaria concluyó que las medidas fueron anunciadas con anticipación para dar tiempo a los ciudadanos a realizar los trámites correspondientes. Reiteró que "las tarifas de pico y placa solidario se actualizarán en enero y empezarán a regir a partir de enero las nuevas tarifas" y que la medida de "pico y placa los días sábado estaremos anunciando cuándo empieza esta medida. Se estima que sea el siguiente semestre de 2026".

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO