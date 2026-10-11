Ataque armado en Tuluá dejó un policía muerto, otro herido y presunto integrante de grupo abatido

Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Nacional ocurrido en la madrugada de este domingo 11 de octubre de 2026 dejó un uniformado muerto y otro herido en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca. La víctima fue identificada como el patrullero Diego Andrés Sanabria Romero, quien se encontraba cumpliendo sus funciones cuando se registró la agresión.



De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en jurisdicción de la Subestación de Policía La Marina, en el corregimiento del mismo nombre. Según la versión preliminar, los uniformados acudieron al lugar para atender un requerimiento policial y, al llegar, fueron atacados con armas de fuego.

La institución señaló que el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR), Frente 57. Las circunstancias del hecho son materia de investigación por parte de las autoridades.

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El coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía en el Valle del Cauca, se pronunció sobre lo ocurrido “En la madrugada de este 11 de octubre se registra un ataque armado en contra de la patrulla policial adscrita al corregimiento La Marina, zona rural del municipio de Tuluá en el Valle del Cauca”, indicó el oficial.



Aguilera explicó que los uniformados se desplazaron para atender un motivo de policía, pero fueron atacados cuando llegaron al sitio. Ante esta situación, los agentes reaccionaron y, durante el procedimiento, fue abatido un hombre que presuntamente haría parte de la estructura armada del Frente 57 Yair Bermúdez.



En el mismo operativo, según el comandante, fueron incautados un fusil M4 y una pistola, además de recuperarse una motocicleta. Por su parte, el comunicado oficial de la Policía indicó que los elementos relacionados con el presunto integrante del grupo armado serán sometidos a los procedimientos correspondientes por parte de la Fiscalía General de la Nación.

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Hasta el momento, la información entregada por la institución no detalla la identidad del uniformado herido ni las condiciones específicas en las que se encuentra.

¡La vida de un policía no puede ser arrebatada por la violencia!



En el corregimiento La Marina, zona rural de Tuluá, dos uniformados que cumplían su labor fueron atacados con armas de fuego por integrantes de una estructura criminal. Su reacción inmediata y valerosa les permitió… pic.twitter.com/EJRayOgBwA — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) October 11, 2026

Tras el homicidio de Diego Andrés Sanabria Romero, la Policía Nacional informó que desplegó sus capacidades operativas y de inteligencia, en coordinación con las autoridades competentes, para esclarecer lo sucedido e identificar y ubicar a los responsables.

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La institución aseguró que las acciones buscan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el ataque, así como llevar ante la justicia a quienes hayan participado en el crimen.

A través de un pronunciamiento público, la Policía rechazó los hechos y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de servicio del patrullero. También destacó la labor que desempeñaba en cumplimiento de su deber y su compromiso con la protección de la comunidad.

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El comandante de la Policía en el Valle del Cauca reiteró, además, que la institución mantendrá sus operaciones en el departamento con el propósito de contribuir a la seguridad y la convivencia ciudadana. La Policía Nacional insistió en su compromiso de avanzar en las investigaciones y evitar que el homicidio quede en la impunidad.