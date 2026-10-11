En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTO PANAMÁ
CASO BLANCA PARDO
IVÁN NAME Y ANDRÉS CALLE
ROCK AL PARQUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ataque armado en Tuluá dejó un policía muerto, otro herido y presunto integrante de grupo abatido

Ataque armado en Tuluá dejó un policía muerto, otro herido y presunto integrante de grupo abatido

El patrullero Diego Andrés Sanabria Romero fue asesinado durante un ataque contra una patrulla policial en el corregimiento La Marina. En la reacción de los uniformados, un presunto integrante de una estructura armada fue abatido.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de oct, 2026
Comparta en:
Ataque armado en Tuluá dejó un policía muerto, otro herido y presunto integrante de grupo abatido
Ataque armado en Tuluá dejó un policía muerto -
Captura de pantalla

Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Nacional ocurrido en la madrugada de este domingo 11 de octubre de 2026 dejó un uniformado muerto y otro herido en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca. La víctima fue identificada como el patrullero Diego Andrés Sanabria Romero, quien se encontraba cumpliendo sus funciones cuando se registró la agresión.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en jurisdicción de la Subestación de Policía La Marina, en el corregimiento del mismo nombre. Según la versión preliminar, los uniformados acudieron al lugar para atender un requerimiento policial y, al llegar, fueron atacados con armas de fuego.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

La institución señaló que el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR), Frente 57. Las circunstancias del hecho son materia de investigación por parte de las autoridades.

Publicidad

Últimas Noticias

Así fue como cayó alias El Descuartizador, señalado de asesinar a su expareja en Francia
COLOMBIA

Así fue como cayó alias El Descuartizador, señalado de asesinar a su expareja en Francia

banda “Cizalla”
BOGOTÁ

Así operaba la banda 'Cizalla', señalada de cometer 32 robos en Bogotá

El coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía en el Valle del Cauca, se pronunció sobre lo ocurrido “En la madrugada de este 11 de octubre se registra un ataque armado en contra de la patrulla policial adscrita al corregimiento La Marina, zona rural del municipio de Tuluá en el Valle del Cauca”, indicó el oficial.

Aguilera explicó que los uniformados se desplazaron para atender un motivo de policía, pero fueron atacados cuando llegaron al sitio. Ante esta situación, los agentes reaccionaron y, durante el procedimiento, fue abatido un hombre que presuntamente haría parte de la estructura armada del Frente 57 Yair Bermúdez.

En el mismo operativo, según el comandante, fueron incautados un fusil M4 y una pistola, además de recuperarse una motocicleta. Por su parte, el comunicado oficial de la Policía indicó que los elementos relacionados con el presunto integrante del grupo armado serán sometidos a los procedimientos correspondientes por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Publicidad

Hasta el momento, la información entregada por la institución no detalla la identidad del uniformado herido ni las condiciones específicas en las que se encuentra.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Tras el homicidio de Diego Andrés Sanabria Romero, la Policía Nacional informó que desplegó sus capacidades operativas y de inteligencia, en coordinación con las autoridades competentes, para esclarecer lo sucedido e identificar y ubicar a los responsables.

Publicidad

La institución aseguró que las acciones buscan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el ataque, así como llevar ante la justicia a quienes hayan participado en el crimen.

A través de un pronunciamiento público, la Policía rechazó los hechos y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de servicio del patrullero. También destacó la labor que desempeñaba en cumplimiento de su deber y su compromiso con la protección de la comunidad.

Publicidad

El comandante de la Policía en el Valle del Cauca reiteró, además, que la institución mantendrá sus operaciones en el departamento con el propósito de contribuir a la seguridad y la convivencia ciudadana. La Policía Nacional insistió en su compromiso de avanzar en las investigaciones y evitar que el homicidio quede en la impunidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

Relacionados

Valle del Cauca

Municipio de Tuluá

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad