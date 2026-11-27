En La Tola, Nariño, están sumidos en luto y consternación por un hecho sin precedentes en el municipio. Dos niños y dos adultos fueron encontrados completamente calcinados en su vivienda, ubicada entre la selva del Pacífico nariñense. Las hipótesis preliminares apuntan a un presunto homicidio, pero la muerte de las cuatro personas todavía no ha sido investigada de manera oficial por las complejidades del territorio, que complican la llegada de las autoridades competentes.



Las víctimas mayores de edad fueron identificadas como Hamenson Jaramillo Paredes y Patricia Hurtado Segura. Los dos menores tenían tres y seis años de edad en el momento de los hechos que acabaron con sus vidas. La familia vivía en la vereda El Naranjo, en una casa hecha de madera. De acuerdo con el secretario de Gobierno de La Tola, William Sánchez, este sector tiene aún más complejidades para poder llegar.

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¿Dónde queda La Tola, Nariño?

La Tola es un pueblo fluvial que cuenta con al menos 12.000 habitantes, según dijo el secretario en entrevista con Noticias Caracol. La única manera de llegar es a través de lancha, en un viaje de cuatro horas desde Tumaco o Guapi. Ahora bien, para viajar hasta la vereda El Naranjo también debe hacerse el recorrido por agua. Primero debe realizarse un trayecto de 30 a 40 minutos por lancha y luego transbordar a un estero, porque la vía fluvial se estrecha en un punto. Además de eso, a El Naranjo solo se puede llegar cuando hay marea alta.

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El municipio apenas cuenta con 15 unidades policiales. La zona es de influencia por parte del Frente 30 de las disidencias de las Farc, según relata el secretario William Sánchez.

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¿Qué se sabe sobre la familia que fue encontrada calcinada?

El hallazgo de la familia fue de conocimiento público este 26 de noviembre; sin embargo, la pareja y sus hijos no daban señales de vida a sus allegados desde hace seis días, aproximadamente. Los familiares de ellos fueron quienes alertaron sobre la horrible escena en la vivienda, ubicada en el Consejo Comunitario La Esperanza, aunque la casa de por sí queda bastante alejada de hogares vecinos en la vereda. “Era la única que estaba allá en esa parte”, contextualizó el secretario. La pareja era conocida en el sector como una familia dedicada a actividades cotidianas de agricultura, del pancoger. “Aquí la gente cultiva y se devuelve al casco urbano”, explicó Sánchez. La familia precisamente estuvo en esa actividad el día jueves, pero el viernes no hubo pista de ellos.



Los cuerpos de la familia quedaron completamente calcinados e irreconocibles, según el relato del secretario de Gobierno. El problema es que sus cadáveres todavía no han sido extraídos ni la zona ha sido acordonada debido a las complicaciones para llegar que han tenido los entes investigadores. La Alcaldía, por su parte, no tiene la potestad para afirmar si este hecho se trata de un homicidio, una masacre contra los cuatro miembros de la familia.



La administración municipal convocó un Consejo de Seguridad este viernes 27 a las 5:00 p. m., en el que participarán el gobernador, el alcalde, la Fiscalía y las demás autoridades competentes. La idea es que en la reunión se defina la hoja de ruta para poder ingresar a la zona con los cuerpos de investigación, extraer los restos e iniciar la investigación para establecer si los integrantes de la familia fueron incinerados antes de morir, si perecieron ante el fuego y hubo violencia en medio de este hecho que desconcierta a La Tola. Los habitantes del municipio convocaron una velatón en su honor este 29 de noviembre.

María Paula Rodríguez Rozo

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