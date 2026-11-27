El último pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipa un fin de semana con condiciones meteorológicas contrastantes en Colombia. Mientras las lluvias más significativas se concentrarán en varias zonas de las regiones Pacífica y Andina, amplios sectores de la región Caribe mantendrán tiempo seco durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026.

La entidad aclaró que, pese a la presencia de un frente estacionario cerca de San Andrés y Providencia, este sistema no generaría precipitaciones extraordinarias sobre el territorio nacional. Por el contrario, las condiciones secas seguirán predominando en buena parte del Caribe colombiano y en sectores de la Orinoquía.



¿Dónde se esperan las lluvias más fuertes en Colombia?

De acuerdo con el comunicado especial emitido por el Ideam, las precipitaciones más intensas durante el fin de semana se concentrarán principalmente en las regiones Pacífica y Andina. Para el sábado, los mayores acumulados de lluvia se proyectan sobre zonas de Chocó, Cauca, Nariño, occidente y norte de Antioquia, sur de Bolívar, norte del Magdalena, Meta, Guaviare, Vaupés y Guainía. También podrían registrarse lluvias moderadas en sectores de Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Quindío.

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El panorama del domingo muestra precipitaciones fuertes en Cauca, Nariño, sur del Valle del Cauca y sectores de Chocó. Asimismo, se esperan lluvias en áreas de Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, centro y occidente de Cundinamarca, Santander y Norte de Santander.



Uno de los aspectos destacados del informe es que la región Caribe no experimentaría afectaciones importantes por el frente estacionario monitoreado por las autoridades meteorológicas. Según el Ideam, en gran parte de esta zona del país continuarán las condiciones secas, aunque con incremento de vientos sobre áreas marítimas. Ciudades como Valledupar, Santa Marta y Riohacha seguirán registrando ambientes cálidos durante el fin de semana, con temperaturas máximas que podrían ubicarse entre los 34 °C y 38 °C.



¿Cómo estará el clima en Bogotá este fin de semana?

Para la capital del país, el pronóstico es favorable para quienes tengan actividades al aire libre. Según explicó Cristian Arango, Coordinador Grupo de Análisis y Pronóstico del Tiempo del Ideam, se esperan condiciones de tiempo seco y cielos entre parcialmente y ligeramente nublados durante buena parte del fin de semana. Sin embargo, el experto advirtió que durante las tardes del sábado y domingo podrían presentarse algunas precipitaciones dispersas, principalmente hacia el norte y occidente de Bogotá.



El comunicado del Ideam coincide con esta previsión y señala que, aunque predominará el tiempo seco, no se descartan lluvias aisladas en esos sectores de la ciudad.



Temperatura para Bogotá y otras ciudades

En Bogotá, las temperaturas mínimas estarán cercanas a los 10 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 19 °C y 22 °C durante el fin de semana. A nivel nacional, el calor continuará siendo protagonista en varias ciudades del Caribe y la Orinoquía. El pronóstico del Ideam prevé máximas entre 36 °C y 38 °C en municipios como Valledupar y Arauca, mientras que ciudades como Santa Marta, Riohacha, Montería y Sincelejo podrían superar los 34 °C.

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Ante este panorama, el Ideam recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias fuertes. Para quienes se encuentren en Bogotá, la recomendación es aprovechar las amplias ventanas de tiempo seco, aunque sin descartar la posibilidad de lluvias pasajeras durante las horas de la tarde. En el resto del país, las mayores precauciones deberán concentrarse en los departamentos de las regiones Pacífica y Andina, donde se esperan las precipitaciones más significativas durante el fin de semana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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