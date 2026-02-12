Ideam informa cuáles regiones tendrán lluvias hoy: alerta de deslizamientos e inundaciones

Colombia inició la jornada del 12 de febrero de 2026 bajo un conjunto de condiciones atmosféricas que marcan diferencias claras entre regiones, según el informe emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) a las 5:00 a. m. Las alertas activas, la distribución de lluvias y las previsiones para las principales ciudades permiten anticipar un día con variaciones importantes, tanto en tiempo seco como en episodios de lluvia de distinta intensidad.

Alertas hidrometeorológicas vigentes en Colombia

El Ideam reporta que 98 municipios están bajo alerta por riesgo de incendios. Las regiones Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía concentran estas condiciones, con 35 municipios en alerta roja, destacándose Casanare, Cundinamarca y Boyacá. Las autoridades también mantienen vigilancia en 203 municipios por riesgo de deslizamientos, especialmente en sectores de Chocó, Cauca, Antioquia y Caldas, donde se ubican los mayores niveles de alerta roja.

En materia hidrológica, las áreas fluviales de Magdalena–Cauca, Caribe, Pacífico y Amazonas presentan distintos niveles de riesgo por crecientes súbitas e inundaciones. Varias cuencas continúan con alertas rojas y naranjas, dada la posibilidad de incrementos en los niveles de ríos y quebradas. Sobre los mares, las condiciones meteomarinas advierten de oleaje y viento significativo en el Caribe colombiano, donde persisten las alertas naranjas, excepto en el archipiélago de San Andrés y Providencia, que presenta alerta amarilla. En el Pacífico, se mantienen alertas amarillas por oleaje, viento y episodios de tiempo lluvioso en el centro de la cuenca.



Balance de lluvias de las últimas horas

Durante las últimas seis horas, se registraron lluvias fuertes y actividad eléctrica en Santander, Boyacá, Risaralda, Caldas, Tolima, Antioquia, Cauca, Nariño y Caquetá. Los informes también mencionan precipitaciones más ligeras en sectores del Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Cundinamarca, así como lloviznas en Cauca, Meta, Nariño y Putumayo. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha mantenido cielo parcialmente nublado y tiempo seco.



Panorama nacional para las próximas 24 horas

El Ideam prevé que las lluvias más significativas del día se concentren en la región Pacífica y en el suroccidente de la Amazonía. Asimismo, se estiman lluvias moderadas en el occidente, centro y norte de la región Andina. En contraste, la región Caribe experimentará predominio de tiempo seco, salvo por algunas lluvias localizadas en su zona suroccidental. La Orinoquía también mantendrá condiciones secas en la mayor parte de su territorio. En San Andrés y Providencia, la previsión indica continuidad de tiempo seco, aunque con posibilidad de lluvias ocasionales en el área marítima.



Los departamentos con mayor probabilidad de registrar lluvias intensas son Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío y Amazonas. Las lluvias moderadas estarían concentradas en sectores de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Huila, Córdoba y Bolívar, mientras que el oriente de Magdalena podría presentar lloviznas.



Pronóstico para Bogotá

La capital inició el día con tiempo seco, cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima cercana a los 11 °C. En horas de la mañana se mantendrá la nubosidad parcial y existe probabilidad de lluvias ligeras hacia el final de la jornada, especialmente en el costado oriental. Durante la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con cielo entre parcial y mayormente nublado y lluvias de variada intensidad. Las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones son el norte, centro y suroccidente de la ciudad. Para la noche, el pronóstico indica persistencia de lluvias ligeras y cielo mayormente nublado. La temperatura máxima prevista es de aproximadamente 20 °C.



Condiciones en ciudades principales

El informe del Ideam incluye también el pronóstico para varias capitales:



Barranquilla: escasa nubosidad y tiempo seco, con temperatura máxima de 32 °C.

Cartagena: cielo entre ligera y parcialmente nublado y predominio de tiempo seco; máxima de 32 °C.

Medellín: cielo mayormente nublado y tiempo seco durante el día, con probabilidad de lloviznas en la noche; máxima de 29 °C.

Tunja: nubosidad variable y posibles lloviznas nocturnas; máxima de 21 °C.

Bucaramanga: cielo parcial a mayormente nublado y posibilidad de lloviznas ocasionales en la noche; máxima de 29 °C.

Cali: cielo mayormente nublado, lloviznas en la mañana, tiempo seco en la tarde y lluvias ligeras en la noche; máxima de 30 °C.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL