Las dos pistas que dejaron los sicarios que asesinaron a empresario y su escolta en norte de Bogotá

La tranquilidad de la calle 85 con carrera Séptima, una exclusiva zona de Bogotá, se vio interrumpida en la tarde del miércoles 12 de febrero por el asesinato a quemarropa del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y de su escolta, quienes iban saliendo del gimnasio Bodytech. El sicario no había levantado ninguna sospecha y, según las autoridades, esperó a las dos víctimas solo por 15 minutos. La Policía Metropolitana aseguró que todo, al parecer, estaba minuciosamente planeado.

Las cámaras de seguridad del sector captaron cómo, sobre las 3:45 de la tarde, las personas escucharon los disparos y empezaron a correr, sin entender qué estaba pasando. Aponte y su guardaespaldas estaban en el suelo, gravemente heridos por arma de fuego. Primero le dispararon al escolta, un policía retirado, y luego el empresario, quien iba en ropa deportiva y acababa de bajar las escaleras del gimnasio, recibió varias heridas de bala.

Las unidades de primera respuesta no tardaron en llegar, e inmediatamente acordonaron la zona y trasladaron a los dos hombres, quienes recibían ayuda de algunos de los testigos, a la Clínica del Country. Pese a que habían pasado pocos minutos y recibieron atención médica inmediata, el centro médico informó que ambos llegaron llegaron sin signos vitales. Mientras tanto, el sicario huyó de la escena del crimen y corrió hacia la carrera Séptima. Allí, una motocicleta lo estaba esperando para escapar del lugar.



El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho, llegó a la zona unos minutos después, y confirmó que se encuentran analizando las pruebas para determinar el móvil del asesinato: "Se evidencia que es un acto sicarial totalmente planeado. Haciendo la trazabilidad de las cámaras, podemos evidenciar que esas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes; planearon la forma de caracterizar al sicario y, así mismo, donde parquearon la moticicleta también estaba totalmente planeado".



"Estamos en los actos urgentes verificando cámaras y recolectando elementos materiales probatorios que nos puedan llegar a dar con el móvil del sicariato. (...) Vamos a analizar las evidencias y a recolectar información; hasta ahora las primeras indagaciones que hacemos no manifiestan ningún tipo de amenazas. Llevamos poco tiempo y tenemos que trabajar", añadió el comandante.



Las dos pistas que dejaron sicarios de empresario en Bogotá

Aunque parecía que todo estaba calculado, al parecer, los dos hombres responsables de este hecho dejaron algunas pistas claves para las autoridades. La primera es la referencia de la motocicleta, pues, según conoció Noticias Caracol, se trata de una Apache 200, que se encontraba esperando al autor material del crimen en la esquina, justo al lado del gimnasio.

El segundo detalle que llamó la atención de los presentes y que es determinante en la investigación es que el sicario que disparó iba en traje, con una corbata, para pasar desapercibido por la zona mientras esperaba a sus dos víctimas. La Policía, entonces, se encuentra recopilando todas las pruebas posibles de estos dos sujetos para poder identificarlos en el menor tiempo posible, y que respondan por el doble homicidio.



¿Quién era el empresario asesinado en Bogotá?

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era un empresario del sector arrocero, reconocido por ser el propietario de la empresa Arroz Sonora. De hecho, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) lamentó su muerte: "Fedegan rechaza el asesinato de Gustavo Andrés Aponte, reconocido líder agroindustrial y propietario de arroz sonora. Su partida deja un vacío inmenso en el campo, donde su labor fue fundamental para el desarrollo de nuestras regiones. Enviamos nuestras mas sentidas condolencias. Exigimos a las autoridades celeridad en las investigaciones y justicia ante este hecho que enluta a todo el país".

Además de su empresa, Aponte, quien no tenía antecedentes penales, se desempeñaba como miembro principal del consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas, organización enfocada en la formación y el acompañamiento integral de niños, niñas y familias en condición de vulnerabilidad. Se conoció que allí ayudaba en procesos de resocialización de menores de la zona, ofreciendo formación humana, emocional e intelectual a los menores de edad atendidos por la fundación.

Sobre su escolta, el general Cristancho detalló que era "un miembro de la Policía Nacional en uso del buen retiro, que había sido policía hasta el 2021; él mismo había pedido su retiro, y desde entonces había fungido como escolta de esta personalidad”.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL