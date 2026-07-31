La pena que podrían pagar los responsables del asesinato de María Camila Potosí

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, un caso que ha causado conmoción en Cali y en todo el país por la crueldad de los hechos, entra en una nueva fase judicial. En las próximas horas, cinco personas capturadas por las autoridades serán presentadas ante un juez de control de garantías para responder por su presunta participación en el crimen de la joven de 21 años, quien se encontraba en las últimas semanas de embarazo.



Caso María Camila Potosí: ¿qué pena podrían pagar los responsables del crimen?

Los implicados podrían enfrentar una condena que alcanzaría hasta los 60 años de prisión, de ser hallados responsables de delitos como feminicidio agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. La Fiscalía avanza en la consolidación de las pruebas que permitirán sustentar las acusaciones contra los detenidos. El caso tomó un giro definitivo tras la confirmación realizada por Medicina Legal, que estableció que los restos hallados durante las investigaciones corresponden a María Camila Potosí. Asimismo, las autoridades adelantan los análisis forenses relacionados con el cuerpo de la recién nacida.

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Las capturas se produjeron mediante una serie de operativos coordinados entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Metropolitana de Cali. Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el barrio Petecuy, donde fue detenido un hombre conocido con el alias de 'Nibson', señalado de haber participado presuntamente en el traslado y abandono del cadáver de la víctima. De manera simultánea, las autoridades realizaron allanamientos en el barrio San Marcos, donde capturaron a tres personas vinculadas a la investigación. Entre ellas se encuentra Juliet Cecilia Angulo Escobar, quien, según las hipótesis de los investigadores, sería la autora intelectual del crimen.

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Angulo habría fingido un embarazo durante varios meses con el propósito de sostener una mentira frente a su entorno cercano y, especialmente, ante su pareja sentimental. Las pesquisas indican que para lograr su objetivo se habría acercado a María Camila, ganándose su confianza mientras esta esperaba el nacimiento de su hija. Las autoridades sospechan que la mujer planificó una estrategia para apropiarse de la bebé que estaba por nacer. Bajo esa línea investigativa, los organismos judiciales sostienen que la víctima fue citada bajo engaños y posteriormente privada de la libertad en un lugar donde se ejecutó el plan criminal.



A María Camila Potosí le practicaron cesárea clandestina

Un quinto implicado fue capturado posteriormente en el municipio de Andalucía, en el departamento del Valle del Cauca. Con esta detención, los investigadores consideran que lograron ubicar a todos los participantes identificados hasta el momento dentro de la presunta estructura que habría intervenido en el asesinato. Los hallazgos forenses revelaron detalles especialmente violentos del caso. La necropsia practicada por Medicina Legal determinó que María Camila fue sometida a agresiones físicas y a una cesárea clandestina realizada con un arma cortopunzante. Según los resultados de los exámenes, las heridas sufridas durante ese procedimiento improvisado le causaron la muerte mientras se producía la extracción de la bebé.



Los investigadores también establecieron que el cuerpo de la recién nacida fue encontrado en cercanías del lugar donde se halló a la madre. Ambos casos son objeto de análisis especializados para reconstruir con exactitud la secuencia de los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los capturados. Dentro del expediente judicial aparecen detalles sobre los presuntos roles desempeñados por los involucrados. De acuerdo con las autoridades, un hombre identificado con el alias de “K” habría sido el encargado de coordinar la participación de varias personas para concretar el rapto de la joven embarazada.



Por su parte, alias 'Edu' es señalado de transportar en motocicleta a la presunta autora intelectual después de ocurrido el crimen. Entretanto, alias 'SH' habría tenido la responsabilidad de coordinar el sitio en el que se ejecutó el homicidio. La investigación también involucra a otro hombre, señalado de participar en la manipulación del cadáver y en los intentos por eliminar evidencias que pudieran comprometer a los responsables. Según los reportes recogidos por la Fiscalía, esta persona habría intervenido en la limpieza del lugar donde ocurrieron los hechos, utilizando incluso elementos de aseo para intentar borrar rastros biológicos.

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Como parte de las labores investigativas, las autoridades ubicaron el vehículo que presuntamente fue utilizado para transportar el cuerpo de María Camila. Durante las inspecciones técnicas se encontraron fluidos corporales que, según los análisis preliminares, coincidirían con la sangre de la víctima, un hallazgo considerado clave para fortalecer el proceso judicial. Mientras avanzan las diligencias, los investigadores continúan revisando cámaras de seguridad y recolectando nuevos elementos materiales probatorios. El objetivo es reconstruir minuto a minuto los movimientos de los implicados antes, durante y después del crimen, así como determinar si existen más personas que pudieran haber participado en la planeación o ejecución de los hechos.

Entretanto, familiares y allegados de María Camila Potosí han reiterado su llamado para que el caso no quede en la impunidad. El dolor por la pérdida de la joven y de su hija ha generado una amplia reacción ciudadana, que exige justicia y una condena ejemplar contra quienes resulten responsables. Ahora será un juez el encargado de evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía y definir la situación jurídica de los cinco capturados. La expectativa de los familiares es que se aplique el máximo rigor de la ley y que las sanciones reflejen la gravedad de un crimen que ha impactado profundamente a la opinión pública colombiana.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL