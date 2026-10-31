Incendio en Santa Marta deja tres muertos: víctimas son familiares de un edil

Una tragedia enluta a la ciudad de Santa Marta tras el incendio de una vivienda que dejó tres personas muertas, entre ellas dos menores de edad, durante la madrugada de este sábado 31 de octubre en el sector Brisas del Nevado, del barrio Santa Cruz. La emergencia también dejó cuatro heridos y abrió interrogantes sobre la atención prestada por los servicios de ambulancia durante los momentos más críticos de la situación.

De acuerdo con los reportes entregados por las autoridades distritales, el fuego comenzó hacia las 5:30 de la mañana, cuando los integrantes de una familia se encontraban durmiendo dentro de la vivienda. Las llamas se propagaron rápidamente por el inmueble, dificultando la evacuación de quienes se encontraban en el lugar.

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Vecinos del sector, junto con integrantes de la Policía y organismos de socorro, acudieron para intentar controlar la emergencia y rescatar a las personas atrapadas. Sin embargo, la magnitud del incendio complicó las labores durante varios minutos, mientras el fuego consumía gran parte de la estructura.



Las víctimas fatales fueron identificadas como Adriana Ortiz, una pastora de 54 años; una niña de siete años y un niño de cuatro años. Según informó la Dirección de Gestión del Riesgo del Distrito, la mujer falleció dentro de la vivienda al quedar atrapada por las llamas, mientras que los dos menores fueron rescatados y trasladados a centros asistenciales, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. La niña fue llevada al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y el menor a la Clínica El Nogal. No obstante, ambos llegaron sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la conflagración.



Víctimas eran familiares de un edil de Santa Marta

La tragedia golpeó directamente al entorno familiar del edil de la Localidad 1, Juan Felipe García. El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, confirmó que entre las víctimas se encontraban familiares cercanos del dirigente comunal. Según la información entregada por la administración distrital, los fallecidos corresponden a la madre, la hermana y un sobrino del edil.



A través de un mensaje público, el mandatario expresó sus condolencias y manifestó su solidaridad con la familia afectada por la tragedia, al tiempo que solicitó acelerar las investigaciones para establecer las causas exactas del incendio. "Muy doloroso el balance que se registra a esta hora del incendio ocurrido durante la madrugada de hoy en el sector de Brisas del Nevado, en Santa Cruz, que lamentablemente deja dos niños y una mujer fallecidos, así como cuatro personas heridas, quienes reciben atención médica", dijo el alcalde en sus redes sociales.

Muy doloroso el balance que se registra a esta hora del incendio ocurrido durante la madrugada de hoy en el sector de Brisas del Nevado, en Santa Cruz, que lamentablemente deja dos niños y una mujer fallecidos, así como cuatro personas heridas, quienes reciben atención médica.… pic.twitter.com/US3qogshHz — Carlos Pinedo Cuello (@CarlosPinedoC) October 31, 2026

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Agregó: "Expreso mis más sinceras condolencias al edil de la localidad 1, Juan Felipe García, quien, según la información que hemos recibido, perdió a su madre, su hermana y su sobrino en esta tragedia. Solicito a las autoridades competentes avanzar rápidamente con la investigación para determinar la causa del incendio".



Cuatro personas permanecen heridas

Además de las tres víctimas mortales, las autoridades confirmaron que otras cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros médicos de la ciudad para recibir atención especializada. Entre los lesionados se encuentra el padre de los menores fallecidos, quien, según los reportes oficiales, requirió procedimientos médicos de mayor complejidad.

La Alcaldía informó que desde el momento en que se conoció la emergencia fueron activados los protocolos de atención mediante la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Además, se dispuso acompañamiento psicológico para los familiares de las víctimas.



Investigan posible origen del fuego

Aunque las causas del incendio siguen siendo materia de investigación, las primeras hipótesis apuntan a que una veladora encendida dentro de la vivienda pudo haber desencadenado la tragedia. Versiones preliminares recogidas por organismos de emergencia indican que en la casa existía un altar religioso donde habitualmente permanecían veladoras prendidas.

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El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, Ricardo Chaín, explicó que, de acuerdo con los testimonios iniciales recopilados en el lugar, una de estas veladoras habría entrado en contacto con materiales inflamables como cortinas o manteles, facilitando la rápida propagación de las llamas. Sin embargo, aclaró que esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

Mientras avanzan las indagaciones para determinar qué ocurrió, el caso ha generado conmoción en Santa Marta, especialmente por la muerte de dos menores de edad y por las denuncias relacionadas con la supuesta demora en la llegada de ambulancias durante la emergencia. Según funcionarios distritales, los niños tuvieron que ser trasladados en motocicletas ante la falta de una respuesta inmediata de estos servicios, situación que también será objeto de revisión por parte de las autoridades competentes.

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ÁNGELA URREA PARRA

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