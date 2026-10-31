Hombre de 68 años murió al ser notificado de una orden de captura en su contra en Antioquia

Las autoridades están acostumbradas a enfrentar situaciones poco comunes y hasta complicadas cuando llevan a cabo una orden de captura. Sin embargo, en Bello, Antioquia, un hombre de 68 años que iba a ser capturado murió de un infarto en ese mismo instante. Las autoridades paisas tuvieron que trasladarlo a un centro médico de urgencia, donde se confirmó su deceso.



¿Qué fue lo que pasó durante el procedimiento judicial?

Los hechos, revelados por el medio local El Colombiano, se registraron en el barrio Playa Rica, sector ubicado en el municipio de Bello, al norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En el lugar, funcionarios del CTI abordaron al adulto mayor con el propósito de notificarle formalmente un requerimiento judicial emitido en su contra.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, pasaron únicamente minutos, o incluso segundos, entre el instante en que el ciudadano recibió la noticia del procedimiento de captura y el momento en que su corazón sufrió la falla cardíaca. La persona comenzó a presentar manifestaciones clínicas severas e intensas, consistentes en dolor y una fuerte presión en el centro y costado izquierdo del pecho, síntomas propios de un ataque al corazón.

Ante la gravedad del cuadro coronario en pleno procedimiento, el señor fue trasladado de emergencia al Hospital Marco Fidel Suárez, pero a pesar de los esfuerzos por brindarle atención médica oportuna, el personal asistencial de la institución confirmó que el hombre ingresó sin signos vitales y ratificó su fallecimiento. La Fiscalía asumió las diligencias posteriores a la muerte, mientras que los pormenores y las causas exactas del deceso continúan bajo análisis.



¿Qué se sabe del hombre y de la investigación?

Hasta la fecha, la información pública suministrada por los organismos oficiales sobre la víctima se mantiene bajo reserva. La Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales no han revelado el nombre ni los apellidos del fallecido, tan solo se confirmó que el sujeto tenía 68 años de edad al momento en que ocurrieron los hechos, tampoco se han hecho públicos los delitos o las conductas punibles por las cuales un juez ordenó la diligencia de arresto.



¿Qué dicen los expertos en salud sobre esta situación?

La historia de este hombre de 68 años ha causado conmoción y sorpresa entre los paisas, quienes señalan que aparentemente la impresión que generó la noticia de que iba a ser capturada en él, le causó un infarto fulminante. Al respecto, expertos en salud resaltan que, efectivamente, el impacto emocional o el estrés agudo generado por situaciones imprevistas puede desencadenar eventos cardiovasculares fulminantes.

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Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de muerte en el mundo . En Colombia, los infartos representan igualmente la primera causa de mortalidad . Los especialistas subrayan que identificar a tiempo señales como dolor torácico irradiado al cuello o al brazo izquierdo, sudoración fría y náuseas resulta fundamental para intentar mitigar la letalidad de estos ataques



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co