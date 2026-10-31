Accidente en la vía Soacha–Mesitas del Colegio entre bus y automóvil: reportan lesionados

Un accidente de tránsito se registró en la vía Soacha–Mesitas del Colegio, en Cundinamarca. En el siniestro estuvieron involucrados un bus de servicio intermunicipal y un automóvil particular. Según el reporte preliminar, varias personas resultaron lesionadas y reciben atención por parte de los equipos de emergencia.

La emergencia generó afectaciones en la movilidad de este corredor vial, donde el paso vehicular permanece restringido mientras se atiende a los afectados y se adelantan las labores correspondientes. En el lugar hacen presencia los Bomberos de San Antonio del Tequendama.

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Por ahora, no se ha informado cuántas personas resultaron lesionadas ni se han entregado detalles sobre la gravedad de sus heridas. Tampoco se conocen las circunstancias en las que se produjo la colisión.



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