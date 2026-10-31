Nuevo embarazo múltiple idéntico en Caucasia, Antioquia: joven de 19 años espera trillizas

Otro embarazo múltiple se registra el municipio de Caucasia, en el bajo Cauca del departamento de Antioquia, de donde son los cuatrillizos idénticos que hace unos días nacieron en la ciudad de Medellín, específicamente en la clínica Prado. En este caso se sabe que son trillizas idénticas.



La madre tiene 19 años de edad y es estudiante de la Universidad de Antioquia, mientras que el papá de las trillizas tiene 22 años. "Lloré demasiado, pero por el miedo que me dio ya que me dijeron que era de alto riesgo y pues todas las cosas que uno ve. Pero ya después de que empecé a ver las ecografías, escuchar el corazoncito, le fui como poniendo mucho amor y ya son mejor dicho superdeseadas por todos, por toda la familia", contó Anyelit Marcela Navarro, la madre en estado de gestación.

Aunque por el momento se desconocen las causas del por qué se han presentado casos similares en el mismo municipio ambas familias están felices. En este caso la madre de las trillizas decidió pausar sus estudios en la Universidad de Antioquia para cuidar su salud. "Lo único que he tenido es que dos de las niñas estaban un poquito bajitas de peso y chiquititas, pero eso se debe a que como compartan placenta una como que se queda con la mayor parte de todo entonces las otras dos no reciben la misma cantidad, pero están muy sanitas las tres", agregó la mujer, que está en la semana 25 de gestación.

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Las niñas se van a llamar Emily, Evelyn y Evangelyn. La probabilidad de que este embarazo ocurra es una vez en 6.400 casos. Santiago Granada, el subgerente ciéntifico del Hospital de Caucasia, explicó que la mujer "tiene un embarazo monocónico triamiótico, eso quiere decir de que cada bebé está en su bolsa omiótica donde hace su crecimiento, pero los tres bebés efectivamente se alimentan de una sola placenta. Entonces eso obviamente entenderán de que hace que su rigorosidad en el seguimiento mes a mes sea mucho más específica".



"Ahora que ya tengo la barriga más grande me duele bastante la espalda cuando estoy así por ejemplo estaba mucho tiempo, cuando estoy parada, dolores pélvicos pero es normal por el peso", dijo la mujer. Cada semana viaja a Medellín para los exámenes de rutina. "Yo la verdad espero y voy a hacer todo lo posible para que las niñas me salgan super bien y crezcan en un ambiente de muchísimo amor. Sean unas niñas muy felices. Son muy deseadas ahora por toda la familia, por el papá, por mí y el papá también trabajando durísimo", añadió la madre de las trillizas. No le han dado casi antojos y su barriga crece más y más con el pasar de las semanas.

