Estos son los cargos que le imputaron a taxista borracho que arrolló a 11 personas en sur de Bogotá

Este lunes se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Eduardo Chala, taxista que arrolló a 11 personas en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticias Caracol conoció que al conductor se le imputaron los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosasagravadas.

Además, se supo que el taxista sí aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.



Noticia en desarrollo...