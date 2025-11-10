En vivo
BOGOTÁ  / Estos son los cargos que le imputaron a taxista borracho que arrolló a 11 personas en sur de Bogotá

Estos son los cargos que le imputaron a taxista borracho que arrolló a 11 personas en sur de Bogotá

Noticias Caracol conoció que el conductor Eduardo Chala sí aceptó los cargos que le imputaron tras el grave accidente que terminó con dos niños debatiéndose entre la vida y la muerte.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de nov, 2025
Estos son los cargos que le imputaron a taxista borracho que arrolló a 11 personas en sur de Bogotá
Eduardo Chala, taxista involucrado -
Noticias Caracol

