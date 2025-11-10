En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Multas del taxi que arrolló a 11 personas en sur de Bogotá: esta es la identidad del conductor ebrio
Exclusivo

Multas del taxi que arrolló a 11 personas en sur de Bogotá: esta es la identidad del conductor ebrio

Noticias Caracol investigó y determinó que el vehículo involucrado en grave accidente en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, ya tenía otras infracciones. Conozca los detalles y el nombre del señalado responsable del hecho.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 10 de nov, 2025
NOTICIAS CARACOL / REDES SOCIALES

