Dos de los menores de edad que hacen parte de las once víctimas de un grave accidente de tránsito, reportado el pasado sábado 8 de noviembre, sobre las 8:28 p. m., en Bogotá, siguen debatiéndose entre la vida y la muerte. El hecho, registrado exactamente en la calle 47 sur con carrera 6 este en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de la capital, involucró un vehículo tipo Taxi y dejó gravemente heridos a seis adultos y cuatro menores de edad de 4 meses, 7 años, 12 años y 15 años.

La última información conocida sobre la salud de los niños fue entregada por Juana, prima de los menores de 7 y 15 años, quien confirmó a Noticias Caracol este lunes 10 de noviembre que los niños presentan trauma craneoencefálico severo y que el panorama dado por los médicos es calificado como "estado crítico de salud" con diagnóstico actual de "muerte cerebral". Por su parte, precisó que como familia siguen "esperando que tengan indicios de actividad cerebral. Tenemos 72 horas para que ellos puedan mostrar mejoría, sino pueden desconectarlos". Entre las otras heridas que presentan los menores se cuenta con exposición masa encefálica, trauma en abdomen y trauma de cadera severo.

Los otros niños heridos tienen reportes de politraumatismos y contusión en cabeza, trauma en cuello, trauma lumbal y abdominal. Noticias Caracol estableció que los lesionados se encuentran en el Hospital La Victoria y en la Clínica Santa Clara, donde también están hospitalizados los mayores de edad heridos que abarcan edades de entre 22 y 40 años y que tienen, en su mayoría, politraumatismos.



¿Quién es el conductor del taxi que provocó grave accidente en Bogotá?

Noticias Caracol investigó y estableció que el presunto responsable fue identificado como José Eduardo Chala Franco, un hombre de 56 años quien fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Conforme con el coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, en un registro preliminar, el "conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes".



El dictamen de la prueba realizada en el momento determinó que el sujeto "presentaba un grado II de embriaguez”. Las cámaras de seguridad de la zona y videos tomados por testigos del siniestro, que lograron registrar el grave accidente y los momentos posteriores, ubicaron al hombre siendo detenido por las autoridades y manejando el taxi involucrado.



Este canal digital tuvo acceso a documentos donde se corrobora que a Chala se le impuso un comparendo el pasado 8 de noviembre, alrededor de las 11:45 p. m. por la infracción de "conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas". La descripción de la página del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito de Colombia indica que esta conducta puede ser sancionada con multas y sanciones y que "si trata de conductores de vehículos de servicio publico, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa y el periodo de suspensión de la licencia se duplicaran".

Según el Código Nacional de Tránsito, este delito tiene multas según el grado de alcoholemia identificado. En el caso de grado 2, el procesado podría enfrentar una sanción desde $14.493.900, si es la primera vez que se le detiene; y hasta $21.741.200 y $28.988.000, si la conducta es reiterativa. En el articulo 152 se puntualiza que en todos los casos "el vehículo será inmovilizado".

La prima de los dos menores de edad con grave estado de salud le confirmó a Noticias Caracol el nombre del sujeto e aseguró que "también reside ahí en el barrio y es un ebrio. Entonces, esto es una consecuencia de hace mucho tiempo". Por su parte, este medio también logró verificar que el vehículo que el capturado iba conduciendo ya tenía dos multas registradas bajo su placa, las cuales no han sido pagadas.

Una viene desde el año 2022, en el mes junio y fue impuesta a un hombre identificado como Sebastián Huertas por la infracción C19, que castiga dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades por un valor que a la fecha se eleva a 643.500 pesos colombianos, con intereses. La segunda multa a nombre del taxi es del 2025 y tiene fecha del 23 de mayo. De acuerdo con los registros oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad, el comparendo fue impuesto a Giovanni Robayo por la infracción C29, de conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida y tiene un valor 625.100 pesos.

Se debe destacar que, por el momento, ninguno de los mencionados está involucrado en el caso actual. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la audiencia contra el sujeto ya fue radicada en el juzgado 45 con función de garantía en Bogotá. Juana, allegada a los heridos, hizo un llamado a "las empresas de taxis para que mejoren su sistema de monitoreo de los conductores trimestral o cuatrimestralmente porque realmente ese señor desde hace años no debería estar manejando taxis".

"Mis dos sobrinos tienen muerte cerebral", dice familiar de los menores de edad que resultaron gravemente heridos tras accidente en el sur de Bogotá.



