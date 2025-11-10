Parte médico de niños a quienes arrolló taxista en Bogotá y permanecen graves: "Tenemos 72 horas"

En el hospital Santa Clara continúan hospitalizados dos de los niños que fueron atropellados por el taxista Eduardo Chala en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Juana, tía de los menores, habló con Noticias Caracol y explicó cuál es el estado de salud de sus sobrinos Estafanía y Martín.

“En este momento, mis dos sobrinos que son los que más están críticos de salud. Ellos están con un diagnóstico de muerte cerebral. Sin embargo, estamos esperando a que tengan indicios de actividad cerebral”, manifestó la tía de los menores.

La mujer añadió que “tenemos 72 horas para que ellos puedan mostrar mejoría o sino pueden llegar a desconectarlos”.



Taxista que causó accidente en sur de Bogotá quedaría libre, según familiares de víctimas

Respecto al taxista responsable del accidente, Juana señaló que “el señor Eduardo Chala está en la URI de Tunjuelito. Nos informaron que lo pueden llegar a soltar dentro de 36 horas porque, según para ellos, solamente es lesiones personales. Es entendible porque todos los familiares de los accidentados estamos en los hospitales esperando resultados y esperando diagnósticos. No hemos tenido tiempo para ir a colocar la denuncia a la Fiscalía”.



La tía de los menores heridos e este accidente de tránsito hizo un llamado a las autoridades de Bogotá para que “por favor no lo lleguen a soltar. Vamos a hacer lo que más se pueda el día de hoy para tener los resultados de los niños y que se pueda hacer algo definitivo para que no suelten a ese señor”.



La denuncia que los familiares de las víctimas buscan interponer es por “lesiones personales graves, estado de alcohol, entre otras. El señor tenía multas del taxi, el señor también reside en el barrio. Él es un ebrio. Entonces, eso es consecuencia desde hace mucho tiempo y también es un llamado a las empresas de taxi para que mejores su sistema de monitoreo de los conductores porque este señor hace años no debería estar manejando taxi”.



¿Cómo fue el accidente en el sur de Bogotá?

Lo que parecía un día normal se convirtió en tragedia mientras los vecinos compartían, el comercio se movía y varios vehículos estaban estacionados en el barrio La Sierra.

El taxista Eduardo Chala, que descendía por una de las calles principales, arrolló a 11 personas. La velocidad del vehículo lo llevó hasta el andén. Cámaras de seguridad registraron cómo algunas personas lograron refugiarse detrás de unas motos parqueadas que amortiguaron el impacto.

Las personas en la esquina se salvaron por centímetros, al igual que un pequeño que quedó a escasos pasos del punto donde ocurrió el impacto principal. Cuatro menores, lamentablemente, quedaron atrapados debajo del taxi. En medio de la conmoción, todos se levantan. Algunos motociclistas corren a auxiliar a los heridos. En la escena también aparecen dos policías que interceptan al conductor del vehículo, quien estaba borracho.

Más de cinco ambulancias tuvieron que llegar al lugar mientras policías, paramédicos y vecinos intentaban subir a los heridos a las camillas. De las once personas heridas, cuatro son menores de edad. Dos permanecen en el Hospital Santa Clara con lesiones graves tras recibir el impacto directo del vehículo. Los nombres de los dos niños que están en estado crítico son Estefanía y Martín.



"Yo lo perdono": papá de niños arrollados por taxista en Bogotá

Jorge Arturo, padre de los menores heridos, habló en Noticias Caracol y expresó que “no nos dieron esperanzas de vida de los dos niños porque muy riesgoso. Yo lo perdono al hombre, pero que le caiga el peso de la ley porque acaba de destruir la vida de dos niños por ser inconsciente”.

