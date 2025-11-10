En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Parte médico de niños a quienes arrolló taxista en Bogotá y permanecen graves: "Tenemos 72 horas"

Parte médico de niños a quienes arrolló taxista en Bogotá y permanecen graves: "Tenemos 72 horas"

La tía de los menores habló con Noticias Caracol y, además de dar el diagnóstico que han entregado los médicos, denunció que a la familia le informaron que el conductor podría quedar en libertad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Parte médico de niños a quienes arrolló taxista en Bogotá y permanecen graves: "Tenemos 72 horas"
Los niños fueron identificados como Estefanía y Martín -
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad