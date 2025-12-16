En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Atentado terrorista en Cali deja dos policías asesinados: se registraron dos explosiones
El oriente de Cali fue testigo de dos explosiones efectuadas en contra de miembros de la fuerza pública. Dos policías que se movilizaban en una patrulla fallecieron por causa de una de las detonaciones.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 16 de dic, 2025
Las autoridades mantienen acordonada la zona.
Noticias Caracol

