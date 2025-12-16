Atentado terrorista en Cali deja dos policías asesinados: se registraron dos explosiones

Dos explosiones se reportaron en la madrugada de este martes 16 de diciembre en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. El atentado se reportó en el barrio Mariano Ramos, en el oriente de la ciudad. Las detonaciones acabaron con la vida de dos policías que se movilizaban en una motocicleta.

El lugar donde se presentaron las explosiones queda cerca de un polideportivo y de una estación de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Una primera detonación se dio sobre las 3:00 de la mañana cuando la patrulla de la Policía pasaba por el lugar. Los responsables, según las autoridades, habrían aprovechado el pasar de los uniformados para activar la carga explosiva.



Los dos policías fueron trasladados al Hospital Fundación Valle del Lili, donde fallecieron debido a la gravedad de sus heridas. Sobre las 4:00 de la mañana se registró otra explosión en cercanías a la misma zona. Hasta el momento se desconocen los móviles del atentado terrorista y ningún grupo criminal ha sido atribuido del ataque.



Noticia en desarrollo...

