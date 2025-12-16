En vivo
COLOMBIA  / Paro armado del Eln suma más de 50 ataques en 6 regiones: atentado más reciente habría sido en Cali

Paro armado del Eln suma más de 50 ataques en 6 regiones: atentado más reciente habría sido en Cali

El país llega a su última jornada del paro armado anunciado por la guerrilla del Eln con el que, de acuerdo con Mindefensa, ya se habrían reportado más de 50 ataques.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 16 de dic, 2025
Peaje La Lizama en Santander tuvo un atentado con explosivo.
