Paro armado del Eln suma más de 50 ataques en 6 regiones: atentado más reciente habría sido en Cali

El paro armado de tres días ordenado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) contra "las amenazas de intervención imperialista" de Estados Unidos llega a su última jornada, tras más de 50 acciones de intimidación en varias regiones del país, informó el Ministerio de Defensa de Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El ELN anunció el pasado viernes su cuarto paro armado en lo que va de 2025, esta vez por tres días, desde el domingo hasta el amanecer del 17 de diciembre, en rechazo a lo que calificó como "la nueva fase del plan neocolonial" del presidente estadounidense, Donald Trump.



El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, le dijo a Blu Radio que desde el inicio del paro armado las autoridades contabilizan 51 hechos de esa guerrilla en departamentos del norte, oriente y occidente del país, donde el Eln tiene presencia. De ese total, 38, cerca del 75 %, corresponden a la instalación de banderas y otros símbolos del Eln, lo que el titular de Defensa calificó como "terrorismo mediático". "Aunque muchos (eventos) buscan generar miedo, algunos sí han causado víctimas y daños reales", señaló.



Lea: Atentado terrorista en Cali deja dos policías asesinados: se registraron dos explosiones



Los hechos más graves durante el paro armado del Eln

Entre los hechos más graves figura un atentado con una motocicleta bomba ocurrido en la madrugada de este lunes contra un peaje de La Lizama, en la carretera entre Barrancabermeja y Bucaramanga, en el departamento de Santander, que dejó herida a una trabajadora del lugar, así como el asesinato de un conductor de ambulancia en el municipio de Puerto Santander, del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Publicidad

Este último hecho ocurrió en la madrugada del domingo, durante un hostigamiento atribuido al ELN contra un puesto policial. En medio del cruce de disparos, fue alcanzado por las balas el conductor de la ambulancia. El Ministerio de Salud condenó "enérgicamente" el crimen en un comunicado, al considerar que constituye "una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH)".

En el departamento norteño de La Guajira, el Ejército repelió este lunes un ataque, también atribuido al Eln, contra una estación policial en el municipio de Maicao. En la víspera, las fuerzas militares neutralizaron al menos tres artefactos explosivos con insignias de la guerrilla, que habían sido colocados en diferentes carreteras de Norte de Santander y del convulso departamento del Cauca, en el suroeste del país.

Publicidad

Además, en la noche del domingo, el ELN quemó un autobús de transporte público en la carretera entre Medellín, capital del departamento de Antioquia y la costa del Caribe. "Muy grave lo que está pasando en el país. Nos devolvieron a las peores épocas", advirtió en redes sociales el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Lea: Mindefensa se pronuncia sobre paro armado anunciado por el Eln: "Constreñimiento criminal"



Petro sobre paro armado del Eln

El presidente Gustavo Petro rechazó el pasado domingo el paro armado de tres días convocado por la guerrilla del Eln en protesta por “las amenazas de intervención imperialista” de Estados Unidos, e instó a la población a vivir la Navidad “sin miedo”.

“La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al Eln y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”, escribió Petro en X, donde compartió el comunicado de la guerrilla que convoca, a partir de hoy, a un paro armado de 72 horas en rechazo a lo que denomina la “nueva fase del plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario, exintegrante en su juventud de la desmovilizada guerrilla del M-19, pidió además al pueblo colombiano “salir a la fiesta de navidades sin miedo”, al asegurar que “el miedo paraliza” y que el país “no se dejará amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios”.

Publicidad