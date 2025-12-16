En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan temblor hoy, 16 de diciembre de 2025, en Colombia: ¿de cuánto fue la magnitud?

Reportan temblor hoy, 16 de diciembre de 2025, en Colombia: ¿de cuánto fue la magnitud?

Durante la mañana de este martes, 16 de diciembre, se han registrado tres sismos en diferentes departamentos del país. Esto informa el Servicio Geológico Colombiano.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de dic, 2025
De cuánto fue el temblor hoy en Colombia: sismo con epicentro en Santa Marta
De cuánto fue el temblor hoy en Colombia: sismo con epicentro en Santa Marta -
SGC - Getty Images

