Reportan temblor hoy, 16 de diciembre de 2025, en Colombia: ¿de cuánto fue la magnitud?

Se reportó un temblor hoy, 16 de diciembre de 2025, en la región Caribe colombiana, con epicentro cercano a Santa Marta, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 3:59 a. m. y alcanzó una magnitud de 2,8 en la escala de Richter, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Aunque se trata de un evento de baja intensidad, su ubicación y características han despertado el interés de la comunidad y de los expertos, pues confirma la actividad sísmica constante en esta zona del país.

La información preliminar indica que el epicentro se localizó a unos 46 kilómetros al norte de Santa Marta, en el departamento del Magdalena. Por su magnitud, este sismo se clasifica como menor, lo que significa que no representa riesgo para la infraestructura ni para la población. Sin embargo, la baja profundidad hace que pueda ser percibido por algunas personas, especialmente en edificaciones altas o en sectores cercanos al epicentro. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni afectaciones humanas, lo que coincide con el comportamiento habitual de este tipo de movimientos.



Otros temblores hoy en Colombia

Este martes Colombia ha registrado tres movimientos telúricos en diferentes regiones del país, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El primero ocurrió en la madrugada, a las 1:33 a. m., con epicentro en el Océano Pacífico, cerca de Bahía Solano, en el departamento del Chocó. Este sismo tuvo una magnitud de 2,9 y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que lo hace más perceptible en zonas cercanas. De hecho, el SGC confirmó que fue sentido en Bogotá y Cundinamarca, aunque de manera leve, y recibió dos reportes ciudadanos. El evento se localizó en las coordenadas 6.45° de latitud y -77.52° de longitud, a 29 kilómetros de Bahía Solano y 72 kilómetros de Bojayá. No se reportaron daños ni afectaciones, pero la sensación en lugares tan distantes como la capital evidencia cómo las ondas sísmicas pueden propagarse a través de la geología nacional.



El segundo sismo fue el reportado en Santa Marta. Pero el tercero se registró a las 7:18 a. m. en el Valle del Cauca, con epicentro cerca del municipio de Roldanillo. Este movimiento tuvo una magnitud de 2,6 y una profundidad de 109 kilómetros, lo que lo convierte en un evento más profundo y, por tanto, menos perceptible para la población. Las coordenadas del epicentro fueron 4.48° de latitud y -76.21° de longitud, a pocos kilómetros de El Dovio y La Unión. Aunque su intensidad fue baja, este tipo de sismos son comunes en la región andina, donde convergen varias fallas tectónicas y se concentra buena parte de la actividad sísmica del país.



La ocurrencia de tres temblores en menos de ocho horas no implica necesariamente un patrón anómalo, pero sí recuerda que Colombia es un territorio sísmicamente activo. El SGC mantiene un monitoreo permanente a través de su red nacional de estaciones, que permite detectar y reportar en tiempo real cualquier variación en la actividad geológica. Además, la entidad invita a la ciudadanía a participar en el registro de percepciones mediante la plataforma “Sismo Sentido”, una herramienta que complementa la información técnica con datos sobre cómo se sintieron los movimientos en diferentes lugares.

