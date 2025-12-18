Batalla campal en final de la Copa Colombia: Federico Gutiérrez anunció medidas contras involucrados

Tras la final de la Copa Colombia, que terminó con la victoria del Nacional 1-0 ante el Independiente Medellín, se presentaron desmanes en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia. Enfrentamientos entre hinchas de los dos equipos y miembros de la Policía evitaron que los jugadores e hinchas del Nacional pudieran celebrar. Muchos de los asistentes tuvieron que entrar a los camerinos tras los actos de violencia.

Varios videos en redes sociales muestran los desmanes ocurridos en el estadio tras el final de partido. En la edición previa de la Copa Colombia, también conocida como Copa BetPlay 2024, el equipo Nacional tampoco pudo celebrar el título por los desmanes provocados por hinchas del América de Cali.



¿Qué dijo Federico Gutiérrez sobre los desmanes en la final de la Copa Colombia?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió un mensaje en su cuenta de X criticando la situación presentada tras la final. "No son hinchas. Se comportan como criminales", comenzó diciendo el mandatario de la ciudad. "No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs. un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia", agregó.



Gutiérrez dijo que los hinchas involucrados tendrán consecuencias por sus comportamientos. "Aquí no hay excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. Durante años hemos sido referentes de fútbol en paz en el país y en toda Latinoamérica. Nos hemos sentido orgullosos de poder celebrar el fútbol como lo que es (o debería ser): una fiesta. Qué decepción".

La final de la Copa Colombia entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, terminó en batalla campal; delincuentes con camisetas de ambos equipos saltaron a la cancha al finalizar el partido y se enfrascaron en una pelea en la que… pic.twitter.com/9sRQfDF5Cy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 18, 2025

