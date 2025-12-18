En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Batalla campal en final de la Copa Colombia: Federico Gutiérrez anunció medidas contras involucrados

Batalla campal en final de la Copa Colombia: Federico Gutiérrez anunció medidas contras involucrados

En la noche del miércoles se presentaron desmanes en el estadio Atanasio Girardot tras la final de la Copa Colombia entre Nacional e Independiente Medellín.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 18 de dic, 2025
Batalla campal en final de la Copa Colombia: Federico Gutiérrez anunció medidas contras involucrados
Nacional se declaró victorioso de la Copa Colombia.
Colprensa

