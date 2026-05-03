Trágico accidente en Paratebueno, Cundinamarca: cuatro integrantes de una familia murieron

Un trágico accidente ocurrió este 3 de mayo en la vereda La Europa, jurisdicción del municipio de Paratebueno (Cundinamarca). Un automóvil que transportaba a cuatro personas resultó involucrado en un grave accidente de tránsito que obligó el cierre total de la vía Yopal-Villavicencio para atender la emergencia.

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Un automóvil familiar se estrelló de frente contra un bus de la empresa Morichal cuando se desplazaban por esta zona veredal. Al momento, hacen presencia agentes de la Policía de Tránsito y ambulancias que llegaron hasta el lugar para atender la emergencia. El tráfico está siendo desviado. Los primeros informes preliminares señalaban que tres integrantes de la familia fallecieron y otra resultó herida.

Noticias Caracol conoció que la cuarta persona, aunque fue sacada con vida, falleció en los últimos minutos a raíz de la gravedad que revestía. El comandante de Bomberos de Paratebueno le informó a este medio que las víctimas del accidente fueron tres mujeres, una de ellas menor de edad, y un hombre. El vehículo familiar ya fue retirado de la escena.



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Un grave accidente de tránsito se registró en Cundinamarca, en la vereda La Europa, Paratebueno. El saldo preliminar es de tres personas muertas y una herida.



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El tiempo, modo y lugar del accidente continúa siendo una incógnita que las autoridades buscan establecer en sus labores investigativas. El siniestro coincide en el marco del plan retorno que han desplegado distintas administraciones a lo largo del territorio nacional por el puente festivo que se extendió desde el 1 al 3 de mayo, en el marco del Día del Trabajo.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, lamentó el accidente y dijo que el caso es atendido en estos momentos por la Policía de Tránsito. El mandatario hizo un llamado a todos los conductores a que extremn medidas de precaución, respeten normas de tránsito y eviten excesos de velocidad.

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NOTICIA EN DESARROLLO