Esto se sabe de las tres personas muertas en grave accidente de Monster Truck en Popayán

La ciudad de Popayán, en el Cauca, está de luto por el grave siniestro de una Monster Truck en el sector de Boulevard Rose, durante un evento de exhibición desarrollado en la tarde del pasado domingo 3 de mayo. El accidente dejó tres personas muertas, entre ellas, dos menores de edad, además de 40 heridos que fueron trasladados a distintos centros médicos de la ciudad.

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"A sus familias y seres queridos todo mi respeto, mi solidaridad, nuestro acompañamiento permanente en esta difícil situación. Lo que se vive hoy en la ciudad es un momento difícil también en los escenarios de urgencias, gente luchando por su recuperación y un equipo médico que está preparado para atender todo este evento trágico", aseguró el Alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, quien añadió que se adelanta una "investigación rigurosa" para determinar las causas del accidente.

En varios videos compartidos en redes sociales del momento se ve que la camioneta enviste a varios de lo presentes, causando pánico. La conductora de la Monster Truck, al parecer, perdió el control del vehículo y se salió de la pista, impactando también un poste de luz y causando un cortocircuito.



Otros videos mostraron cómo llegaron al sitio varias ambulancias, así como policías y bomberos, para brindar atención inmediata. Un menor de edad murió en el lugar, mientras que las otras dos personas perdieron la vida en los centros de atención a los que fueron trasladadas.



Las autoridades indagan si se trató de una falla mecánica o de impericia de la mujer que conducía el automóvil en la exhibición. "Desde nuestra Secretaría de Salud hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la articulación con la red hospitalaria pública y privada, bomberos y red de ambulancias para atender la situación. Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de quienes se vieron afectados en este trágico accidente, así como con nuestra ciudad capital, Popayán", manifestó el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán.



Esto se sabe de las tres víctimas fatales de accidente en Popayán

Dos instituciones educativas lamentaron el fallecimiento de dos estudiantes durante el evento. Por su parte, el Colegio Nuestra Señora de Bethlem lamentó la muerte de la joven Luna Saray Toro Hurtado.

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"Su alegría, su luz y su presencia vivirán siempre en nuestros corazones y en los recuerdos de todos los que tuvimos el privilegio de conocerla. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus padres, familiares y amigos en este momento de profundo dolor. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de su familia", añadió la institución educativa.

Por otro lado, lamentaron el fallecimiento de Hellen Mariana Velarde, de 12 años, quien estudiaba en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (Franciscanas). "Expresamos nuestras más sinceras condolencias y enviamos un abrazo de solidaridad y fortaleza en este difícil momento", indicó otro comunicado del colegio Nuestra Señora de Bethlem.

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La tercera víctima fatal era María Camila Fierro Capaz, quien falleció tiempo después debido a la gravedad de las heridas. La gobernación del Cauca confirmó que las personas lesionadas fueron remitidas al Hospital Universitario San José, Hospital Susana López de Valencia, Clínica La Estancia, Clínica San Rafael y la Unidad de Urgencias de la EPS Sanitas, en la ciudad de Popayán, donde reciben atención médica especializada y permanecen bajo observación.

LAURA VALENTINA MERCADO

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