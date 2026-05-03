Congresista María Fernanda Carrascal fue víctima de robo durante su visita a Cali

La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, denunció en sus redes sociales que fue víctima de hurto durante una visita que hizo a la ciudad de Cali, Valle del Cauca, en el marco de la campaña del candidato presidencial, Iván Cepeda. “Llegué a Cali feliz, con toda la ilusión de compartir con los caleños y caleñas en las calles, escucharlos, abrazarlos y seguir construyendo esperanza junto a ellos”, relató la congresista.

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Carrascal afirmó que su bolso fue sustraído del vehículo en el que se estaba desplazando mientras ella acompañaba a la comitiva de campaña, realizando la entrega de volantes y otro material informativo a la ciudadanía. Sin embargo, los señalados ladrones no solo se conformaron con llevarse la cartera de Carrascal, también estuvieron sacando dinero de sus cuentas. “Hicieron varios movimientos no autorizados con mis tarjetas bancarias, generando una pérdida económica considerable”, contó.



La congresista ya interpuso una denuncia ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. “No les voy a negar que me subí a la tarima triste, pero el amor del pueblo caleño, la fuerza de la gente y hasta la lluvia se llevaron mis pesares”.

Carrascal dijo que su caso no puede atenderse como un caso aislado, sino como una situación grave, teniendo en cuenta que este es un flagelo que viven los caleños en su tierra. “Aunque hoy me tocó vivir en carne propia la inseguridad en Cali que miles de caleños y caleñas enfrentan todos los días, incluso teniendo esquema de seguridad, esto no puede entenderse como un caso aislado”, enfatizó.



En esa línea, la congresista hizo un llamado al alcalde de Cali, Alejandro Éder, para que no se repartan culpas ni responsabilidades: “La ciudadanía necesita acciones concretas, resultados efectivos y una estrategia clara para enfrentar la inseguridad que afecta su vida cotidiana. Seguiremos adelantando las acciones correspondientes y exigiendo garantías para el ejercicio político y para la seguridad de toda la población”, declaró.



Paula Rozo

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