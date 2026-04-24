Camioneta impactó a motocicletas estacionadas frente a restaurante del Burger Master en Bogotá

El festival gastronómico más esperado del país, el Burger Master, se ha visto empañado en las últimas horas por situaciones de orden público y emergencias viales que han puesto en alerta a los ciudadanos. El hecho más reciente tuvo lugar en el noroccidente de Bogotá, específicamente en la localidad de Engativá, donde un aparatoso accidente de tránsito dejó a una persona herida y cuantiosos daños materiales.



Accidente en Bogotá

Cerca de las 10:00 p. m. del jueves 23 de abril, la tranquilidad de los comensales que hacían fila en la calle 52 con carrera 73A para probar la hamburguesa de uno de los restaurantes que participa en Burger Master se vio interrumpida súbitamente. En este punto una camioneta impactó violentamente contra varias motocicletas que se encontraban estacionadas frente al establecimiento.

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El impacto generó momentos de tensión y pánico entre los clientes y transeúntes, ya que a esa hora el lugar registraba una alta afluencia de personas debido al auge del festival. Según los reportes preliminares, el vehículo colisionó de tal manera que las motocicletas terminaron seriamente afectadas, varias de ellas quedando destruidas debajo de la camioneta. Como resultado de este incidente, una persona resultó lesionada y tuvo que recibir atención inmediata por parte de paramédicos que arribaron al sitio en una ambulancia.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para determinar si el conductor de la camioneta se encontraba bajo efectos del alcohol o si se trató de una falla mecánica o un exceso de velocidad. Hasta el momento de publicación de esta nota no hay detalles sobre por qué ocurrieron los hechos. La zona permaneció acordonada mientras se realizaba el peritaje y el retiro de los vehículos involucrados.



#BOGOTÁ. Aproximadamente a las 22:00h, de hoy 23ABR, una camioneta impactó a varias motocicletas estacionadas frente a un restaurante participante del Burger Master, ubicado en la Cl 52 con Cr 73A, loc/Engativá. Se reporta una persona lesionada que está siendo atendida por… pic.twitter.com/L4t67YAOmL — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 24, 2026

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Balacera en Medellín

Este accidente en la capital no es el único suceso lamentable que ha rodeado la actual edición del Burger Master. Tan solo un día antes, el miércoles 22 de abril, la violencia urbana sacudió el evento, pero en Medellín.

En el exclusivo sector de El Poblado, específicamente en las inmediaciones del centro comercial El Tesoro, se registró una balacera que sembró el terror entre quienes esperaban su turno para ingresar a un restaurante.

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Los hechos se presentaron, según los primeros informes,porque dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta intentaron asaltar a un ciudadano en la fila, sin contar con que su víctima era un miembro retirado de la Policía Nacional.

El exuniformado reaccionó al asalto desenfundando su arma de fuego, lo que desencadenó un intercambio de disparos. En medio de la confrontación, uno de los presuntos delincuentes fue herido en el abdomen y posteriormente capturado por las autoridades tras ser trasladado a un centro médico. Su cómplice logró huir, dejando abandonada la motocicleta en la que se transportaban.

Estos hechos han puesto sobre la mesa la discusión sobre la seguridad y la logística en eventos de tal magnitud, donde las aglomeraciones en el espacio público parecen estar convirtiéndose en focos vulnerables para accidentes y actos delictivos. Mientras los ciudadanos intentan disfrutar de la oferta gastronómica, las autoridades refuerzan la vigilancia para evitar que situaciones como las de Engativá y El Poblado se repitan.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co