VIDEO | Momentos de pánico tras explosión de buseta bomba cerca a batallón Pichincha en Cali

Un fuerte explosión se escuchó en inmediaciones del batallón Pichincha en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, hacia el mediodía de este viernes. Según información preliminar, desde un bus escolar se lanzaron al menos tres un cilindros bomba dentro de la instalación del Ejército. Sin embargo, no detonaron. Minutos después, otro cilindro se activó dentro del vehículo, el cual sí explotó y causó que el bus se incendiara.

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Según videos del momento, la explosión causó pánico entre los transeúntes y los uniformados, quienes debieron escapar rápidamente del lugar para prevenir una tragedia. El Ejército Nacional atribuyó el ataque terrorista, preliminarmente, al grupo armado organizado de las disidencias de 'Jaime Martínez'.

"Este acto terrorista puso en riesgo a la población civil y ocasionó daños a la infraestructura de la unidad militar. Afortunadamente, no se registran personas heridas. Junto a la @PoliciaColombia, mantenemos un dispositivo de seguridad para ubicar a los responsables de este hecho delictivo", aseguró la Fuerza Pública.



En este momento las autoridades se encuentra instalando un puesto de mando unificado (PMU) para determinar quiénes están detrás de este hecho. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, mencionó a través de su cuenta de X lo siguiente: "Cali está bajo una ofensiva criminal. Nuestra ciudad vuelve a ser blanco del terrorismo. Hoy más que nunca necesitamos unidad y coordinación en todos los niveles del Estado para enfrentar con firmeza a los narcoterroristas".



Aunque el Ejército mencionó que no hay personas heridas, Eder dijo que "hay una persona herida y, hasta el momento, no se registran víctimas fatales". Además, afirmó que desde la Alcaldía se ha activado un plan candado en toda la zona para dar con los responsables. "Ofrecemos hasta $50 millones de recompensa por información que permita su captura y judicialización", aseguró.

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#URGENTE 🚨 Atentado terrorista sacudió la mañana de este 24ABR en el Batallón de Infantería No. 8 "Pichincha" en Cali, ubicado en el sector de la Tercera Brigada, cuando un vehículo acondicionado con explosivos detonó en las inmediaciones del cantón militar. En desarrollo... pic.twitter.com/JNSk8JHhSL — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 24, 2026

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