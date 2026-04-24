Batallón Pichincha, en Cali, ya había sido blanco de otro ataque terrorista en 2024

Un nuevo atentado terrorista sacudió este 24 de abril a Cali, donde, desde un bus escolar se lanzaron cilindros bomba contra el Batallón Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército. El vehículo explotó luego.

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El atentado ocurrió pocos días después de que el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, advirtiera sobre la posibilidad de que se presentara este tipo de hechos y ordenaran medidas para prevenirlos.

Hasta 100 millones de pesos han ofrecido de recompensa la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle para capturar al responsable de activar los explosivos en la ciudad.



“El terrorista salió corriendo detrás del hospital psiquiátrico”

En diálogo con Noticias Caracol, el alcalde Eder recordó que “en los últimos dos años, esta es la octava bomba que estalla en la ciudad de Cali. Una en el 2024 contra Pichincha, seis el año pasado, en distintos puntos de la ciudad, que dejaron 10 caleños muertos, y ahora esta.



Sobre cómo se dio el atentado, indicó que “la dejó un terrorista con una buseta, disparó unas pipetas. (…) Una estalló en la buseta”.



Por lo menos tres cilindros bomba cayeron dentro del cantón, pero no explotaron. Uno de ellos ya fue detonado de forma controlada. Los uniformados y gente del sector fueron evacuados. (Vea también: VIDEO | Momentos de pánico tras explosión de buseta bomba cerca a batallón Pichincha en Cali)

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Eder señaló que “el terrorista salió corriendo detrás del hospital psiquiátrico. Estamos ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos para dar con este individuo”, cifra que aumentó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a 100 millones de pesos.

El alcalde de Cali anunció un plan candado en el sector y les solicitó “a los vecinos de la comuna 18, comuna 19, que nos den información. Pero lo cierto es que no es aceptable que Cali siga en esta situación como un laboratorio de terrorismo”.

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“Llevamos dos años pidiendo mayor inversión de parte del Gobierno nacional, inversión que ha llegado en alguna medida, pero no suficiente. Por eso vamos a entrar ya al Consejo de Seguridad, pero reitero el llamado al señor presidente Petro, que lo esperamos en Cali para un consejo de seguridad para evaluar este tema de una vez por todas. Nosotros no aceptamos que nuestra ciudad se haya vuelto un laboratorio del terrorismo donde estos grupos anuncian o hacen estos estos actos y terminamos pagando el pato nosotros los caleños. Un consejo de seguridad hoy en Cali. El señor presidente, aquí lo esperamos, tenemos toda la buena voluntad para trabajar de manera constructiva, hasta recursos estamos listos a poner desde Cali para que, de una vez por todas, resolvamos el problema de la inseguridad alrededor de nuestra ciudad y para que atendamos un tema tan urgente como la presencia del terrorismo en Jamundí, que no ha hecho sino victimizar el pueblo jamundeño”, añadió.

Por su parte, la gobernadora Toro sostuvo que “estos actos de terrorismo, y lo hemos dicho más de una vez, es precisamente por el narcotráfico, por la minería ilegal que se genera en el norte del Cauca y en la zona alta de Jamundí. Y hemos venido diciéndole al Gobierno nacional, hace dos días lo dije, porque hemos tenido información de inteligencia de que aquí puede haber muchos más problemas en Cali, porque está en la gotera de Jamundí. Y lo más importante aquí es que hay que atacar definitivamente con una operación, no a medias como la que se está haciendo ahora, sino con una operación contundente, integral como la que se generó en El Plateado”.

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