Caída de narco invisible: fingía ser empresario, pero era enlace de 'Mordisco' con narcos mexicanos

En un operativo de alta precisión desarrollado en la ciudad de Cali, la Policía Nacional de Colombia capturó a un objetivo de alto valor para las autoridades internacionales: alias Dance. Este individuo es señalado por los organismos de inteligencia como el principal nexo de coordinación entre el temido cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la estructura criminal liderada por alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc.

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La caída de este importante eslabón del narcotráfico es el resultado de una minuciosa labor de inteligencia que se extendió por casi seis meses. Durante este periodo, investigadores de la Dijín realizaron seguimientos ininterrumpidos que permitieron rastrear los movimientos de alias Dance en la capital del Valle del Cauca.



Finalmente, el arresto se produjo en las inmediaciones de un centro hospitalario de Cali, donde el sospechoso fue sorprendido mientras salía acompañado por una de sus parejas sentimentales y su escolta personal, justo antes de abordar una de las camionetas blindadas que utilizaba para sus desplazamientos.



Según las investigaciones, conocidas por Noticias Caracol, alias Dance no era un delincuente común; su estrategia para evadir el radar de las autoridades consistía en mantener un sofisticado perfil de legitimidad en el mundo de los negocios. Según el director de la Dijín, el coronel Elver Alfonso Sanabria, mencionó que el capturado “fungía como un gran empresario próspero de negocios en la ciudad de Medellín, pero además se transportaba en vehículos blindados y acompañado de todo un esquema de seguridad”.

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Esta fachada le permitía moverse en círculos sociales de alto nivel mientras, de manera paralela, orquestaba la logística para el envío masivo de clorhidrato de cocaína hacia los Estados Unidos.

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Las sumas millonarias que movía alias Dance

El impacto financiero de esta red criminal es calificado por las autoridades como monumental. Las investigaciones contables revelaron cifras astronómicas que alimentaban las finanzas de las disidencias en el suroccidente del país. Al respecto, el alto oficial de la Dijín subrayó que “la investigación nos permitió establecer que del 2023 hacia la fecha pudieron haber movido haber ocultado y darle esa apariencia de legalidad a más de 191 millones de dólares estaríamos hablando de 700.000 millones de pesos colombianos”.

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Gran parte de estos recursos terminaban bajo el control directo de alias Iván Mordisco, fortaleciendo la capacidad operativa de su organización armada. Durante los allanamientos realizados en una de las propiedades de alias Dance en Cali, los uniformados descubrieron una caja fuerte que contenía aproximadamente 1.000 millones de pesos en efectivo.

No obstante, el golpe a la estructura no se limitó a la captura y la incautación de dinero líquido. En una redada simultánea, las autoridades aplicaron medidas de extinción de dominio a 25 propiedades, que incluyen lujosas mansiones ubicadas tanto en el Valle del Cauca como en la costa colombiana.

Según la Policía, estos activos pertenecían formalmente a la sociedad criminal conformada por el cartel Jalisco Nueva Generación y el grupo de Iván Mordisco. Este operativo representa uno de los golpes más contundentes a las rutas de exportación de cocaína en el Pacífico, desarticulando el canal de comunicación directa que permitía a los carteles mexicanos adquirir el alcaloide directamente de las estructuras disidentes en territorio colombiano.

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