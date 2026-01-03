Avianca cancela vuelos con destino al Caribe tras operación de EE. UU. en Venezuela

La madrugada de este 3 de enero inició de forma distinta para miles de viajeros en la región, en medio de un escenario internacional marcado por decisiones de seguridad aérea que impactaron directamente la operación de varias aerolíneas en el Caribe. Entre las compañías que adoptaron medidas se encuentra Avianca, que anunció la cancelación temporal de vuelos hacia y desde Aruba, Curazao y San Juan, tras advertencias emitidas por autoridades de Estados Unidos luego de la operación militar adelantada en Venezuela, en la que se capturó al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro y su esposa.



¿Por qué Avianca canceló sus vuelos?

De acuerdo con la información entregada por la aerolínea, las cancelaciones obedecen a indicaciones de seguridad que señalan que no es seguro operar en estos espacios aéreos durante las próximas horas. En ese contexto, Avianca suspendió los vuelos programados para este sábado 3 de enero, desde y hacia destinos como Aruba, Curazao y San Juan de Puerto Rico, así como las operaciones previstas para el domingo 4 de enero, mientras se evalúa la evolución de la situación.

La compañía aérea explicó que la decisión se tomó bajo el principio de priorizar la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones, y aclaró que las operaciones se reanudarán una vez las condiciones permitan garantizar vuelos seguros. Mientras tanto, Avianca dispuso una serie de alternativas para los viajeros afectados, con el fin de reducir el impacto de las cancelaciones.

Según detalló la aerolínea, los pasajeros con reservas en vuelos cancelados podrán viajar en el primer vuelo disponible una vez se restablezca la operación. También tendrán la opción de reprogramar su itinerario sin costo adicional, en la misma ruta, para volar hasta 14 días después de la nueva fecha, sujeto a disponibilidad. Otra alternativa habilitada es la solicitud de reembolso por los trayectos no utilizados.



Avianca recomendó a los usuarios verificar constantemente el estado de sus vuelos y mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde se estará publicando cualquier actualización relacionada con la operación hacia estos destinos del Caribe.



Aunque Avianca concentra el foco principal de las cancelaciones informadas, otras aerolíneas también anunciaron ajustes temporales en sus itinerarios como respuesta al mismo contexto regional. LATAM Airlines Colombia comunicó la cancelación de sus vuelos hacia Aruba y Curazao durante un periodo de 48 horas, correspondiente a los días 3 y 4 de enero, ofreciendo a los pasajeros opciones de cambio o devolución del pasaje.

Por su parte, Wingo informó que mantiene su operación con normalidad hacia estos destinos, aunque señaló que continúa monitoreando de cerca la situación de seguridad. No obstante, la aerolínea habilitó medidas de flexibilidad comercial para los pasajeros con vuelos programados en las fechas señaladas, permitiendo realizar cambios sin penalidades.

Ante este panorama, las aerolíneas coincidieron en un llamado a los viajeros que tengan desplazamientos previstos hacia el Caribe en los próximos días para que revisen sus itinerarios, consulten los mensajes enviados por las compañías y verifiquen la información oficial antes de dirigirse a los aeropuertos, mientras se mantiene el seguimiento a la situación.

