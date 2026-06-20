Barranquilla también tendrá ley seca por la segunda vuelta presidencial y así funcionará

Barranquilla se prepara para la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026 con un paquete de medidas orientadas a garantizar el orden público, entre ellas la tradicional ley seca, que restringe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio distrital. La disposición se adopta en cumplimiento del Decreto 0612 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, el cual fija lineamientos generales de seguridad para todos los municipios del país.



La normativa busca asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio democrático, en un contexto donde más de 40 millones de colombianos están habilitados para votar y definir el próximo presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030. Las autoridades locales han reiterado el llamado a la ciudadanía para acatar las medidas y participar de manera pacífica durante la jornada electoral, evitando comportamientos que puedan alterar la tranquilidad pública.



¿Cuándo empieza y termina la ley seca en Barranquilla?

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno y adoptado por la Alcaldía de Barranquilla, la ley seca regirá en la ciudad desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio. Durante este periodo quedará prohibida la comercialización, distribución y consumo de bebidas embriagantes, tanto en espacios públicos como en establecimientos comerciales como bares, discotecas, tiendas y supermercados.

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La capital del Atlántico decidió acogerse sin modificaciones a los horarios definidos por el Gobierno Nacional, a diferencia de otras ciudades donde las autoridades ampliaron la restricción por razones de seguridad, como ocurrió en Bogotá. Esta aplicación uniforme busca facilitar el control por parte de la Policía y evitar confusiones entre los ciudadanos y comerciantes.



¿Cuál es la multa para quienes incumplan la norma?

El incumplimiento de la ley seca acarreará sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Tanto ciudadanos como establecimientos comerciales podrán enfrentar multas económicas y otras medidas correctivas. En términos generales, las multas pueden oscilar entre 4 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en 2026 equivale aproximadamente entre $233.454 y $1.867.632, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Para los establecimientos, las sanciones pueden incluir cierres temporales o suspensión de la actividad comercial, además de otras acciones administrativas por parte de las autoridades distritales. Las autoridades han advertido que se realizarán operativos de control en toda la ciudad para garantizar el cumplimiento de la medida.



Cierre de fronteras terrestres y fluviales

La ley seca no es la única medida implementada para la jornada electoral. El Gobierno Nacional también ordenó acciones complementarias como el cierre de fronteras terrestres y fluviales durante el fin de semana electoral, así como controles migratorios especiales. En materia de movilidad, se dispuso que el transporte público opere con su máxima capacidad, con el fin de facilitar el desplazamiento de los votantes hacia los puestos de votación.



De igual forma, habrá vigilancia sobre la propaganda política, y se establecerán restricciones sobre el uso de dispositivos electrónicos en los puestos de votación, con algunas excepciones para la prensa y autoridades. Estas medidas complementan el esquema de seguridad diseñado para garantizar el desarrollo normal de los comicios.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL