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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Qué pasará con la ley seca en Bogotá tras decreto del Gobierno nacional? Distrito responde

¿Qué pasará con la ley seca en Bogotá tras decreto del Gobierno nacional? Distrito responde

El decreto de la Secretaría de Gobierno dejaba en firme que la medida iniciaría este viernes 19 de junio, tras reconocer la importancia de la actividad económica durante la jornada.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Así funcionará la ley seca en Colombia este 31 de mayo por elecciones: restricciones, horarios y más
Getty Images/ AFP

El Gobierno nacional expidió un decreto por el cual regula los horarios de ley seca en Colombia de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El ministro de Interior, Armando Benedetti dio declaraciones para explicar en qué consistirá la medida, lo cual dejó en duda si en Bogotá regirá el decreto expedido por el Ejecutivo, o el que dejó en firme el Distrito.

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Cabe recordar que Bogotá modificó el horario en el que regirá la norma; en la primera vuelta, la capital empezó a tener ley seca desde el viernes previo a las elecciones, desde las 6:00 p. m. Para esta ocasión, la restricción iniciará desde la medianoche de este 19 de junio.

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Mientras que Benedetti respondió que solo el decreto presidencial tiene validez, el alcalde Carlos Fernando Galán tuvo una réplica diferente para responder a las dudas de los habitantes de la ciudad.

"El decreto presidencial está por encima del alcalde. Le insisto, todos los bares en cualquier parte del país pueden estar abiertos el viernes y deben cerrarlos el sábado a las seis de la tarde hasta el lunes a la medianoche", dijo el ministro en declaraciones.

Sin embargo, el Distrito tuvo una reacción distinta al decreto presidencial. El alcalde Galán hizo un video en el que aclaró cuál será el horario que va a regir en Bogotá: "Estamos facultados por la ley para ampliar el horario de ley seca cuando así lo recomiende el Consejo de Seguridad", señaló.

En ese sentido, en la capital de Colombia empezará a regir la ley seca desde el viernes a la medianoche, pues la decisión está plenamente respaldada por el decreto vidente expedido por el Ministerio de Interior.

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María Paula Rodríguez Rozo
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