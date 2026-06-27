¿A dónde quería huir británico señalado del crimen de Natalia Villalba?

El ciudadano británico señalado de ser el responsable del feminicidio de la colombiana Natalia Villalba, quien fue encontrada dentro de una maleta en un apartamento en Bogotá, fue capturado en el aeropuerto de Quito, informó el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

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La captura del hombre en Ecuador, identificado como Foster Martinson -también referido por autoridades locales como Matthew Ashley Foster-Smith- fue adelantada el viernes 26 de junio por la Fiscalía General de la Nación y por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.



El lugar donde pretendía ocultarse el sospechoso

Reimberg destacó este sábado que la operación fue el resultado de un trabajo coordinado entre el ministerio que dirige, la Policía ecuatoriana y las autoridades colombianas, ya que el británico es requerido por la justicia del país vecino por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, en el caso del feminicidio de Natalia Villalba. (Lea también: Las revelaciones de la nueva pista clave en caso Natalia Villalba, mujer hallada sin vida en Bogotá)

El ministro agregó que luego de la detención, el extranjero -que intentaba abordar un vuelo hacia Londres- "fue puesto a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía General de la Nación de Colombia para continuar con el procedimiento judicial correspondiente".



¿Cómo habría muerto Natalia Villalba?

La mujer, oriunda de Cúcuta, desde el pasado 3 de junio había reservado un apartamento de un edificio en el norte de Bogotá. De acuerdo con la investigación, el detenido supuestamente había ingresado al inmueble donde se encontraba la víctima y la habría agredido físicamente hasta causarle la muerte.



Villalba habría muerto el 18 de junio y presuntamente, Martinson "manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta" y realizó maniobras para ocultar lo ocurrido y alterar la escena antes de huir. Su cuerpo fue descubierto el 22 de junio dentro de una maleta.



Durante la investigación también fueron hallados tres posibles objetos contundentes que, para el ente acusador, estarían relacionados con los golpes letales que recibió la modelo colombiana.

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Según medios locales, el británico fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de prisión luego de ser declarado responsable de acosar a una expareja, seguirla hasta un gimnasio y divulgar imágenes íntimas tras la ruptura de la relación.

El crimen ha recordado en Colombia al caso de la DJ Valentina Trespalacios, asesinada en Bogotá en 2023 en circunstancias similares, por el que fue condenado el estadounidense John Poulos a 42 años de prisión.

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AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL