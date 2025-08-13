A la cárcel hermanos señalados de asesinar a Peio Neio, reconocido habitante de calle en Envigado

En Envigado, Antioquia, un crimen ha sacudido a la comunidad y ha puesto en evidencia los límites de la intolerancia. La Fiscalía General de la Nación logró que se impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra los hermanos Mateo y Santiago Cañas Cano, señalados como presuntos responsables del homicidio de Gustavo Alberto Tamayo Arcila, conocido como Peio Neio, famoso habitante de calle de este municipio.

El cuerpo de la víctima, Peio Neio, de 55 años, fue hallado el pasado 2 de agosto en la quebrada La Ayurá, a la altura del barrio El Salado. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica, un dato que confirma la brutalidad del hecho.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Envigado ingresaron al río para rescatar el cuerpo sin vida de Peio Neio.



Peio Neio tenía una cuerda en el cuello

Cuando los bomberos sacaron a Gustavo Alberto de la quebrada La Ayurá notaron que, además de una herida con arma cortopunzante que le causaron, tenía una cuerda amarrada en el cuello.

Al parecer, la víctima estuvo discutiendo con sus señalados asesinos, en medio de un alto consumo de alcohol. Las investigaciones arrojaron que los agresores de Peio Neio llevaron el cadáver y lo lanzaron a la quebrada para que la corriente se lo llevara, cosa que no sucedió.

Ricardo Vásquez, secretario de Seguridad de Envigado, manifestó que “los hechos habrían sido producto de un acto de intolerancia social, en medio del consumo excesivo de bebidas embriagantes, donde los agresores transitaban por el lugar donde se encontraba la víctima, quien presuntamente realizó un comentario, situación que desencadenó una reacción violenta en su contra”.

Según la investigación liderada por una fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de la URI, el crimen habría sido producto de un acto de intolerancia por parte de los hermanos, de 24 y 27 años.

Horas después del homicidio, ambos señalados asesinos se presentaron voluntariamente ante las autoridades, pero durante las audiencias concentradas no aceptaron los cargos imputados por el delito de homicidio agravado.