Accidente en la Calle 13 en Bogotá dejó un ciclista muerto este 21 de enero: hay trancón en la zona

Un grave siniestro vial se presentó en la noche en la avenida Centenario (calle 13) con carrera 90, en sentido occidente–oriente, donde un ciclista perdió la vida tras verse involucrado en un choque con un tractocamión, según informó el sistema de movilidad de la ciudad.

El caso fue atendido inicialmente por unidades de tránsito, que llegaron al lugar para asegurar la zona, regular la circulación y permitir la atención de la emergencia. Minutos después, se confirmó la fatalidad y se solicitó el apoyo del grupo de criminalística para adelantar las labores técnicas y judiciales correspondientes.



Cierres viales en la avenida Centenario por accidente

Debido a estos procedimientos, las autoridades implementaron cierres viales en el sector, que posteriormente se extendieron hasta el tramo de la avenida Centenario con carrera 104, también en sentido occidente–oriente. Estas medidas buscaron garantizar el desarrollo de la inspección, el levantamiento y la recolección de material probatorio.



Mientras avanzaban las labores, se mantuvo habilitado de manera parcial el paso vehicular en algunos momentos, aunque la movilidad en la zona presentó congestión. Como ruta alterna, la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores utilizar la avenida La Esperanza para evitar el área intervenida.



Hacia las 8:12 de la noche, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que el grupo de criminalística continuaba trabajando en el punto, lo que seguía generando afectaciones en la circulación. Minutos después, a las 8:22 p. m., se confirmó el cierre vial en la calle 13 con carrera 104 para facilitar el avance de la investigación.

Las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias exactas del siniestro ni sobre la identidad de la víctima. Se espera que, tras el análisis del lugar y la recopilación de información, se establezcan las causas del hecho.

La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los conductores y ciclistas a respetar las normas de tránsito, mantener la atención en la vía y planear sus recorridos con anticipación cuando se presenten emergencias que obliguen a cierres o desvíos.

