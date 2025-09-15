En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Accidente en la NQS con calle 22 tiene colapsada la movilidad en Bogotá: hay una mujer muerta

Accidente en la NQS con calle 22 tiene colapsada la movilidad en Bogotá: hay una mujer muerta

Una motociclista que iba por la carrera 30 con calle 22C perdió el control de su vehículo, cayó a la calzada de Transmilenio y un bus del sistema de transporte le pasó por encima.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 15, 2025 09:09 a. m.
Accidente en la NQS con calle 22 tiene colapsada la movilidad: hay una persona muerta
Murió el motociclista -
