Accidente en la NQS con calle 22 tiene colapsada la movilidad en Bogotá: hay una mujer muerta

En la mañana de este lunes, 15 de septiembre de 2025, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que se presentó un accidente de tránsito en la carrera 30 con calle 22C, en el cual falleció una persona entre los carriles mixto y de Transmilenio.

De acuerdo con la entidad, un bus de Transmilenio, una volqueta y una motocicleta fueron los vehículos involucrados en este siniestro vial donde una persona murió.

Noticias Caracol conoció que la motociclista involucrada, una mujer de aproximadamente 35 años, perdió el control de su vehículo tras pasar por encima de un bache, luego cayó a la calzada de Transmilenio y un bus del sistema de transporte lo arrolló.



Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer muerta en este accidente de tránsito y la movilidad en esta zona de Bogotá está colapsada.

Estación de Transmilenio cerrada por accidente en la NQS

La empresa Transmilenio informó que tras el accidente se tuvo que cerrar el servicio en al estación CAD. Además, solicitó a los usuarios no bajarse de los buses.

Sin embargo, cientos de personas tomaron la decisión de descender de los articulados y caminar por la calzada preferencial de Transmilenio para llegar a sus destinos.

"Los buses realizan contraflujo. La troncal tiene alta congestión por la novedad. La estación CAD continúa sin operar temporalmente. Avanzan las actividades del personal de movilidad para agilizar paso. Solicitamos a los usuarios no despresurizar las puertas y no bajarse de los buses debido a que estas acciones ponen en riesgo la seguridad de todos. Agradecemos su comprensión, trabajamos por restablecer los servicios afectados", informó la empresa.