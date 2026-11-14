Buscan a mujer de 37 años con autismo tras desaparecer en Bogotá: vista por última vez en Popayán

Las autoridades y familiares buscan a Mayra Alejandra Melo Gómez, una mujer de 37 años que se encuentra desaparecida desde el pasado sábado 7 de noviembre de 2026. De acuerdo con una de las alertas difundidas para solicitar ayuda en su localización, Mayra es una persona autista con lenguaje limitado, por lo que requiere especial atención.



De acuerdo con el reporte que tienen las autoridads, la mujer salió de su casa en Bogotá el día 7 de noviembre; estaba vestida con sudadera azul y una maleta negra con rosado. El 12 de este mismo mes fue vista por testigos en el terminal de Popayán, capital de Cauca. Según sus familiares, no solo lleva su documento de identidad, sino también el de su madre. Lo que no trae consigo es su celular. La denuncia de su desaparición indica que Mayra Alejandra habla muy poco, tiene lenguaje limitado por su condición de autismo.



¿Cómo identificar a Mayra Alejandra Melo Gómez?

Según la información publicada en la alerta de búsqueda, Mayra tiene las siguientes características físicas:



Edad: 37 años.

37 años. Estatura: 1,55 metros.

1,55 metros. Contextura: delgada-media.

delgada-media. Piel: trigueña.

trigueña. Cabello: negro, liso y largo.

negro, liso y largo. Ojos: color café.

color café. Seña particular: tiene un lunar en el mentón.

Sobre la ropa que llevaba al momento de su desaparición, las imágenes de búsqueda presentan información diferente. Una de ellas señala que vestía una chaqueta impermeable azul, pantalón de sudadera azul y tenis rosados. La otra alerta menciona un buso rosado, pantalón azul petróleo con franjas blancas y tenis rosados.

También se reportó que llevaba una mochila negra con detalles rosados y un bolso azul claro.

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¿Cómo entregar información sobre la desaparición de Mayra?

Las personas que tengan información que permita establecer el paradero de Mayra Alejandra Melo Gómez pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos difundidos en las alertas:



305 768 4645: número de contacto registrado en la alerta de 'Alerta Rosa'.

número de contacto registrado en la alerta de 'Alerta Rosa'. 123: línea de emergencias.

La colaboración ciudadana es fundamental para encontrar a Mayra y permitir que regrese con sus familiares. Cualquier información que pueda contribuir a su localización debe ser comunicada a las autoridades.