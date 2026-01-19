En vivo
Noticias Caracol
BOGOTÁ
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Accidente múltiple en el sur de Bogotá deja un muerto y varios lesionados: esto se sabe

Accidente múltiple en el sur de Bogotá deja un muerto y varios lesionados: esto se sabe

La Policía de Tránsito y equipos de emergencia atienden un siniestro vial en la carrera 18L con calle 65B Sur, cuatro vehículos estuvieron involucrados

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 19 de ene, 2026
Accidente múltiple en Bogotá
Accidente múltiple en el sur de Bogotá -
Un grave siniestro vial se registró en la mañana de este lunes 19 de enero de 2026 en el sur de Bogotá, específicamente en la carrera 18L con calle 65B Sur, en el barrio Lucero Medio, localidad de Ciudad Bolívar. El hecho, que involucró cuatro vehículos y un peatón, dejó como saldo una persona fallecida y varios lesionados, según confirmaron autoridades de movilidad y tránsito.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente ocurrió sobre las 9:10 a.m. y ha generado afectación total de la vía mientras los organismos de emergencia atendienden la situación. En el lugar hicieron presencia unidades del Grupo Guía, Agentes Civiles, la Secretaría de Movilidad, Tránsito de Bogotá y el equipo de criminalística, que adelanta las labores de inspección y levantamiento.

Las autoridades informaron que el siniestro involucró un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), tres vehículos particulares y un peatón. El bus, de placas VUH724 y afiliado a la empresa Masivo Capital, era conducido por un joven de 21 años, quien resultó ileso. Asimismo, una camioneta, conducida por un hombre de 46 años, no presentó personas lesionadas.

Por su parte, otros dos conductores de vehículos particulares sí resultaron heridos. Se trata del conductor del automóvil de placas HAQ396, de 46 años, y del conductor de la camioneta de placas SFI793, de 43 años. Hasta el momento se desconoce la identidad de los conductores.

Se reporta un balance de seis personas lesionadas tras el siniestro, las cuales fueron trasladadas y están siendo atendidas en centros de salud.

La víctima fatal fue identificada como un ciudadano venezolano de 74 años, quien se encontraba como peatón en el lugar y falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto. Las autoridades confirmaron que el deceso ocurrió en el sitio del accidente.

Según la información preliminar suministrada por las autoridades, la hipótesis inicial indicaría que la camioneta de placas SFI793 habría presentado una falla mecánica en el sistema de frenos. De acuerdo con el reporte, el vehículo habría quedado sin frenos aproximadamente dos cuadras antes del punto final del siniestro y terminó colisionando con los otros automotores que se encontraban detenidos en un paradero del SITP, donde lamentablemente también se encontraba el peatón.

El coronel Jhon Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, habló sobre el accidente: "Se presenta un choque múltiple donde se ven inmersos 3 vehículos del servicio particular y un bus del sistema público de la ciudad. El evento se origina cuando uno de estos vehículos particulares, al parecer por fallas mecánicas, lamentablemente arrolla a un peatón, el cual pierde la vida en el lugar de los hechos, y posteriormente colisiona con los otros 3 vehículos".

Según el comandante, el caso será investigado por la Fiscalía General de la Nación, quienes determinarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron este hecho.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
CON INFORMACIÓN DE EFE
Hcarrenb@caracoltv.com.co

