Ella es Astra Milagros, la perrita rescatada en Bogotá que lleva seis años esperando a ser adoptada

Este sábado 8 de noviembre, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) de Bogotá llevará a cabo una importante jornada de adopción responsable, buscando movilizar a las familias capitalinas bajo el lema “¡Adopta, una aventura en Mundo Aventura!”. El evento, que se realizará en las instalaciones del parque Mundo Aventura, se centrará en promover el concepto de la familia interespecie, reconociendo a los animales de compañía como miembros fundamentales e irremplazables del núcleo familiar.

Desde las 11:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m., cerca de 40 animales, entre perros y gatos que hacen parte de los programas de protección del Instituto, estarán a la espera de encontrar un hogar definitivo en el parque, ubicado en la Carrera 71D No. 1-14. Los asistentes no solo podrán conocer a estos animales, sino que también recibirán asesoría profesional sobre lo que implica el proceso de adopción y las responsabilidades inherentes a integrar un nuevo ser sintiente al hogar.



La larga espera de Astra Milagros

El corazón de esta jornada de adopción será la historia de Astra Milagros, una perrita que se ha convertido en un símbolo de perseverancia y esperanza dentro del IDPYBA. Rescatada hace más de seis años por el equipo de Urgencias Veterinarias del Instituto, Astra ha pasado un largo periodo de recuperación y rehabilitación.

A pesar del tiempo y las circunstancias, Astra Milagros se ha destacado por un carácter notablemente tranquilo y afectuoso. Tras un extenso proceso de cuidado, esta perrita anhela profundamente encontrar esa familia que le permita pasar sus últimos años en un hogar definitivo, donde pueda recibir amor incondicional y estabilidad. Su presencia en la jornada es un recordatorio de que adoptar es un acto de amor y que muchos animales, como ella, esperan por años una segunda oportunidad.

El evento no solo se centrará en los animales, sino que también contará con la participación de dos emprendimientos locales que forman parte de la Red de Aliados del IDPYBA, quienes promueven productos y servicios orientados al bienestar y cuidado animal, fortaleciendo la labor de quienes trabajan por el cuidado de estos seres.

Astra Milagros es una mascota ideal para familias amorosas y tranquilas, pues es conocida por su especial afecto y serenidad a la hora de salir a caminar. - Foto: IDPYBA

Detalles y requisitos clave para adoptar un perro o gato con el IDPYBA en Bogotá

El IDPYBA ha dispuesto un espacio formal para llevar a cabo el proceso de adopción. Es crucial que los interesados consideren la decisión como un compromiso para toda la vida, el cual debe ser aprobado por todos los miembros del hogar.

Para facilitar el proceso, se solicita a los asistentes disponer del tiempo necesario para la entrevista y la verificación. Asimismo, se han estipulado algunos requisitos obligatorios para el transporte seguro de los nuevos miembros de la familia:

Para perros: Es obligatorio llevar pechera y traílla. En caso de adoptar un perro de manejo especial, se debe contar con la respectiva pechera y un bozal de canasta adecuado.

Es obligatorio llevar pechera y traílla. En caso de adoptar un perro de manejo especial, se debe contar con la respectiva pechera y un bozal de canasta adecuado. Para gatos: Los adoptantes deben llevar un guacal o morral especial para su transporte.

Los adoptantes deben llevar un guacal o morral especial para su transporte. Documentación requerida: Fotocopia de la cédula y de un servicio público.

Fotocopia de la cédula y de un servicio público. Inspección del hogar: Es importante tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.

¿Permiten el ingreso de mascotas a Mundo Aventura?

No. Una nota importante para quienes asistan es que no se permite el ingreso de animales de compañía al parque. Los únicos perros y gatos presentes serán aquellos que están en búsqueda de un hogar. Una vez finalizado el proceso, el nuevo adoptante deberá salir del parque con el animal para llevarlo a su nuevo hogar. En cuanto al parqueadero de Mundo Aventura, estará disponible conforme al aforo, y la tarifa establecida para los visitantes es de $14.900.

Con esta jornada, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reitera su compromiso con la adopción responsable y la construcción de una ciudad más empática con todos los seres sintientes. Cada adopción, especialmente la de una noble perrita como Astra Milagros, representa una oportunidad invaluable para transformar vidas y construir lazos de respeto y amor incondicional.

