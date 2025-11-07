En vivo
Ella es Astra Milagros, la perrita rescatada en Bogotá que lleva seis años esperando a ser adoptada

Al igual que otros caninos, Astra espera encontrar una familia durante la jornada de adopción de este sábado 8 de noviembre en Mundo Aventura.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de nov, 2025
Astra Milagros IDPYBA
Esta canina fue rescatada hace seis años por el IDPYBA, pero todavía no encuentra el calor de una familia amorosa. -
Foto: IDPYBA

