Alcalde Carlos Fernando Galán dice que el gobierno Petro "se ha dedicado a bloquear a Bogotá"

Continúa la polémica por la resolución del Ministerio de Ambiente que quedó expuesta para comentarios acerca del uso del suelo en la Sabana de Bogotá, la cual afecta 35 municipios de Cundinamarca y 4 del meta. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló sobre esta resolución en Noticias Caracol y mencionó que “esta discusión no es sobre si hay que avanzar en la protección de la sabana o no porque estamos todos de acuerdo en que sí. Este gobierno de Bogotá ha hecho esfuerzos que no se habían hecho antes en las dimensiones que lo estamos haciendo para la protección del agua”.

Para Galán, la construcción de la resolución “no fue ajustada a la ley. Resulta que la exministra dijo que convocaron a varias reuniones, pero en esas reuniones yo tengo derechos de petición presentados por el Distrito e incluso tutelas nos tocó presentar pidiendo la información”.

