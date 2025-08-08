¿Reprogramarán concierto de Damas Gratis en Movistar Arena de Bogotá? Organizadores se pronunciaron

Tras la grave riña acontecida durante la noche del pasado miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá, los organizadores del concierto de Damas Gratis se pronunciaron y hablaron sobre el futuro de este evento, dándoles respuesta a muchos de los asistentes quienes, tras evidenciar lo ocurrido y la cancelación del encuentro, se preguntan si tal encuentro podría ser reprogramado.

Y es que tal como lo dio a conocer Silra, la empresa de eventos y producciones encargada de traer al argentino Pablo Lescano junto a su agrupación, el evento tuvo que darse por terminado antes de lo previsto para poder proteger la vida e integridad de todos los asistentes, artistas, trabajadores de producción y demás actores que se encontraban en el recinto cuando iniciaron los desmanes.

En su más reciente comunicado, la entidad lamentó el desenlace de este evento, el cual, hasta el momento de la riña, transcurría según lo planeado. "El espectáculo, que transcurría según lo planeado después de la apertura de puertas, tuvo que finalizar y procederse con la evacuación del público tras las presentaciones de los artistas teloneros, Dennis Fernando, Alto Grado y Kelly Cárdenas, estando todo listo para la presentación del artista principal, debido a los injustificables e intolerables actos de violencia, fuerza y vandalismo generados por un grupo de individuos que irrumpió violentamente en el recinto y arremetió contra los asistentes y la infraestructura, poniendo en riesgo al público en general", se lee en una parte del oficio divulgado.

Asimismo, Silra dio a conocer que ya se encuentra haciendo las denuncias correspondientes ante las autoridades, con el fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes que permitan dar con la identidad y paradero de los responsables: aquella mujer que, con arma blanca en mano, intimidó a los asistentes, o el hombre que, desde la gradería, empezó a golpear con sillas a otras personas.

"A pesar de que todos los recursos de logística, vigilancia y seguridad estaban dispuestos para la realización del show, tuvimos la obligación de priorizar la seguridad del público ante esta situación de fuerza mayor ocasionada por la violencia desbordada. Se están haciendo las denuncias ante las autoridades competentes y las investigaciones correspondientes para encontrar y judicializar a los responsables de los actos de vandalismo y criminalidad", explica el documento.



¿Se reprogramará el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá?

No. En el comunicado emitido por Silra, se dio a conocer que el concierto de Damas Gratis no será reprogramado por tratarse de hechos irresistibles y ajenos a la organización. "Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión de los asistentes, que acudieron con entusiasmo a este espectáculo, a quienes respetuosamente les informamos que, por tratarse de hechos violentos irresistibles y ajenos a la organización, no procederá la reprogramación del evento. Reafirmamos nuestro compromiso con el público, por lo que estaremos prestos a absolver cualquier inquietud adicional.", explicaron los organizadores.



¿Harán devolución de dinero?

Por el momento se desconoce qué pasará con las personas que compraron su respectiva boleta, pues no se ha dado información sobre posibles devoluciones de dinero.

Riña en concierto de Damas Gratis en Movistar Arena de Bogotá: ¿qué ocurrió?

Bogotá celebraba su aniversario número 487 con un concierto de la banda argentina Damas Gratis en el Movistar Arena, donde miles de personas se reunieron para disfrutar de la cumbia villera. Sin embargo, lo que debía ser una noche de fiesta terminó en un caos violento. A las 8:00 p.m. del 6 de agosto, una multitud desbordó los accesos del estadio, y en la entrada 5, la situación se descontroló cuando la puerta cedió ante la presión de los asistentes, iniciando el desorden.

Una vez dentro, los disturbios se intensificaron rápidamente, convirtiendo las áreas comunes y pasillos en un campo de batalla improvisado. Vallas, cuchillos, palos y hasta sillas fueron utilizados como armas. Los videos mostraron a varios individuos incitando la violencia, como un hombre que arrojaba objetos y una mujer enfrentándose a dos hombres con un cuchillo. La situación también escaló en el segundo piso, con personas armadas enfrentándose en medio del pánico generalizado.

La Policía Metropolitana y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden llegaron rápidamente, pero la violencia ya se había extendido fuera del recinto. En los alrededores, grupos seguían lanzándose objetos y persiguiéndose por las calles cercanas. Durante estos enfrentamientos, un hombre fue atropellado y falleció, lo que fue confirmado por el alcalde de Bogotá. La situación desencadenó una convocatoria de un consejo de seguridad, y las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO