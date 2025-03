Los proyectos que quedan "en el limbo" tras resolución sobre la sabana de Bogotá, según Galán

Luego de que el Gobierno Nacional anunciara una resolución para ordenar el territorio de la sabana de Bogotá , el alcalde Carlos Fernando Galán mencionó que varios proyectos de la capital quedarían "en el limbo" con este documento.

De acuerdo con lo que afirmó el alcalde Galán en rueda de prensa, son al menos 15 megaproyectos que se verían afectados por la resolución, pues las zonas en donde están ubicados quedarían categorizadas como humedales, impidiendo su avance.

"Deja en el limbo equipamientos, viviendas, vías, proyectos estratégicos en todo sentido", dijo el mandatario.



Estas serían las obras afectadas según Galán

Entre las obras impactadas está el patio taller de la primera línea del metro que se encuentra en Bosa, además del trazado de la línea dos, que está en licitación, y el de la línea tres, que aún se está estudiando.

También están importantes vías que se han planeado para conectar a Bogotá con su zona metropolitana y así descongestionar las salidas de la ciudad, entre las que se encuentra la ALO en toda su extensión, la avenida Suba- Cota, la ampliación de la autopista Norte y la de la carrera Séptima.

También se afectarían proyectos estratégicos como la ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado, el Regiotram de Occidente, el cable hasta La Calera y el puente vehicular Tibanica en Soacha y la troncal de TransMilenio de la calle 13. Estas son las 15 obras que quedarían "en el limbo":



línea 1 - metro Bogotá

línea 2 - metro Bogotá

ALO en toda su extensión

Calle 80 y el intercambiador

Aeropuerto El Dorado / calle 63

Avenida Suba- Cota

Cable a la calera

Regiotram de Occidente

Troncal calle 13

Corredor carrera 7ma

Autopista Norte

Puente vehicular Tibanica

Ciclopuente Tibanica

Patio el Gaco

Puente La Florida

Lagos de Torca

Los proyectos afectados por la resolución. Alcaldía de Bogotá

El mandatario señaló que, además de este listado, también estarían afectados la Ptar Canoas y proyectos de vivienda, por lo que unas 120 mil familias que habían invertido en inmuebles en construcción se verían perjudicadas.

Galán, por otro lado, afirmó que la resolución no se consultó con el Distrito antes. Dijo que "es una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial".



Ministra Muhamad responde



La ministra saliente de Ambiente, Susana Muhamad, indicó para Noticias Caracol que las puertas al diálogo "han estado abiertas" y que para hacer este documento se han realizado tres asambleas, siete mesas técnicas, y que incluso el Distrito "delegó funcionarios a esas mesas".

Aseguró que la resolución "no se está metiendo en proyectos específicos" y no deshabilita obras que hayan quedado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), radicado en 2021 por Claudia López.

"La resolución está para consulta. No es una decisión tomada, pero está puesta ya para poder analizarla. El quipo del Ministerio me dice de una mesa con ellos la próxima semana y se mirará con todo cuidado, con toda serenidad, el trabajo que hay allí. Tendremos toda la atención a las opiniones del Distrito", aseguró Muhamad. Cabe resaltar que Galán afirmó que "aún no se ha convocado" a la reunión.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X lo siguiente: "Permita que su población se exprese. El agua de la sabana hay que cuidarla porque hoy es lo más necesario para Bogotá".

