Alcalde Galán habla en Noticias Caracol sobre denuncia contra Fabio Arias por bloqueos en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló con Noticias Caracol sobre la denuncia que él anunció que interpondrá en contra de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien aseguró que los bloqueos durante el paro nacional convocado para apoyar las reformas sociales del Gobierno eran legítimos. Sin embargo, desde el Distrito piensan otra cosa.

Galán indicó que “nosotros vimos cómo esos bloqueos, como él lo explicó en tarima, no fueron realmente hechos aislados, sino que fueron hechos deliberados y planeados. Nosotros recibimos la convocatoria a unos plantones al portal Américas y en el portal de Suba, por ejemplo, y son hechos que para nosotros no están contemplados en términos de protección de la protesta”.

Para el alcalde de Bogotá, la protesta en la ciudad está garantizada. Sin embargo, dijo, “eso tiene que ser proporcionado y aquí lo que vimos es que esos bloqueos afectaron los derechos de más de 2 millones de personas en Bogotá que se vieron obligadas a caminar largas distancias porque les bloquearon el sistema”.

Fabio Arias, según Galán, confesó que había una intensión por parte de los manifestantes de bloquear la movilidad. “El dijo: ‘teníamos la intensión, y compañeros que participaron en este paro’. Bloquearon para afectar la movilidad en Bogotá. Entonces, yo sí creo que este es un mensaje clave y es que tenemos que dar la discusión como sociedad. Garantizar la protesta, pero, por ningún motivo, violar de manera flagrante los derechos de quienes no se manifiestan y esto fue lo que hicieron acá. Básicamente, lo que querían hacer, como él lo confesó, era afectar los derechos de los demás”.

Paro Nacional 28 de mayo: TransMilenio afectado Movilidad Bogotá

Galán indicó que dentro de los manifestantes que bloquearon la avenida NQS “había encapuchados en varios puntos y eso es apelar a las vías de hecho. Hay quienes dicen que eso está protegido y que se puede hacer. Otros creemos que depende y me refiero a parar el sistema de transporte. Depende en qué circunstancias y cómo se hace. Pero lo que hicieron no fue proporcionado. Es normal que una marcha se desarrolle por la carrera 30 o por la avenida Suba y afecte la movilidad; eso es normal y es parte del ejercicio de la protesta. Otra cosa es que salgan 20, 30 o 40 personas, en algunos casos encapuchadas, a bloquear el sistema con la única intención de afectar”.

Finalmente, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, dijo que estaban instrumentalizando a menores de edad y que durante la noche del 29 de mayo hubo varios aprehendidos luego de los desmanes provocados por estas personas y el robo a un establecimiento comercial. Sobre este tema, el alcalde Galán indicó que “hay un proceso de restitución de derechos. Ahí participa el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia y nos parece muy grave que estén utilizando menores para este tipo de actividades. Ayer, en Yomasa, no solamente ocurrió el saqueo a un Ara, sino que también afectaron una ambulancia que llevaba un paciente. Entonces, eso es una violación a la normativa internacional. No pueden afectar o impedir que una misión médica se desplace y lo hicieron ayer. Yo voy a llevar a la Fiscalía esos elementos. Eso no tiene que ver con el señor Arias, pero sí para quienes hayan hecho eso ayer sean investigados y sancionados”.

Robo en supermercado en Usme

Destrucción, saqueos, bloqueos, capturas y mucho malestar dejó la jornada de las protestas en Bogotá. En la localidad de Usme, decenas de jóvenes se tomaron el puente de La Dignidad, sobre la avenida Caracas, y otros la avenida Usme Pueblo. Desde Yomasa se coordinó toda la operación.

Decenas de uniformados en moto, otros a pie y el apoyo de cuatro tanquetas de la Undmo, trataron de contener a los exaltados manifestantes. Algunos protestantes cerraron la avenida Boyacá frente al barrio Valles de Cafam y sacaron corriendo a los policías que los custodiaban.

Veinte minutos más tarde, las autoridades se dieron cuenta de que todo esto lo hicieron estas personas para quedar solas y poder saquear un supermercado. De inmediato, la Policía reaccionó y detuvo a varios menores de edad.

Los ataques no cesaron por parte de los protestantes y se habla de, por lo menos, dos supermercados más que fueron vandalizados. Entre los detenidos hubo varios menores de edad y algunos ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Sobre las 12:00 de la noche, la Policía tomó el control de la zona, despejó la vía y de nuevo se restableció el paso de los carros hacia la localidad de Usme.

