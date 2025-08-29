Anuncian becas en Bogotá de hasta el 100% de la matrícula en todos los estratos: vea cómo aplicar

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – Atenea anunció la apertura de una nueva convocatoria del programa Jóvenes a la E, dirigida a jóvenes residentes en Bogotá que se han destacado en áreas académicas, artísticas o deportivas, independientemente de su estrato socioeconómico. Esta línea específica de becas se denomina Talentos Excepcionales y su apertura está prevista para noviembre de 2025.
La convocatoria Talentos Excepcionales tiene como propósito facilitar el acceso a la educación superior para jóvenes que han demostrado un desempeño sobresaliente en tres áreas:
- Académica: jóvenes que obtuvieron los puntajes más altos en la prueba Saber 11 (percentiles 99 y 100).
- Artística: jóvenes con trayectoria validada por entidades como la Secretaría de Cultura e IDARTES.
- Deportiva: jóvenes con trayectoria validada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
Modalidades de becas en Bogotá
La convocatoria contempla dos modalidades:
- Capacidades excepcionales: dirigida a quienes obtuvieron los puntajes más altos en la prueba Saber 11.
- Talentos excepcionales: dirigida a jóvenes con trayectoria artística o deportiva validada por las entidades distritales correspondientes.
Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Haber cursado el bachillerato en una institución educativa ubicada en Bogotá.
- Haber presentado la prueba Saber 11.
- Tener hasta 28 años al momento del cierre de la convocatoria.
- No haber cursado ni estar cursando un programa profesional.
- No haber sido beneficiario de otras estrategias distritales de acceso a educación superior.
¿Qué documentos debe presentar para aspirar a una beca en Bogotá?
Para el proceso de inscripción, se solicitarán los siguientes documentos:
- Documento de identidad
- Resultados de la prueba Saber 11
- Certificado de residencia o recibo público de energía
- Registro civil de hijos (en caso de mujeres con hijos)
- Certificado de pertenencia étnica, si aplica, expedido por el Ministerio del Interior
Proceso de inscripción
Para aspirar a una de las becas se debe completar el formulario de inscripción en el sitio web oficial de la Agencia Atenea (www.agenciaatenea.gov.co). La inscripción incluye la postulación a tres programas académicos:
- Uno técnico o tecnológico
- Uno universitario
- Una tercera opción libre
Una vez preseleccionados, los aspirantes deberán presentarse ante una institución educativa con convenio y cumplir con el proceso de admisión. Atenea se encargará de invitar directamente a los preseleccionados para que se inscriban al programa Jóvenes a la E, siguiendo el cronograma definido para la convocatoria.
Beneficios de las becas en Jóvenes a la E
Los beneficios varían según el tipo de institución:
- Universidades privadas: beca del 100 % sobre el valor de la matrícula y apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) por semestre.
- Universidades públicas: apoyo integral que incluye recursos económicos, bienestar estudiantil y acompañamiento académico.
La convocatoria Talentos Excepcionales se suma a las anteriores del programa Jóvenes a la E. En mayo de 2025, se abrió una convocatoria que ofreció 2.000 becas en instituciones privadas. En agosto se asignaron 1.000 cupos adicionales en instituciones públicas y el SENA. En total, más de 46.000 jóvenes han sido beneficiados por el programa desde su creación.
"Bogotá está creciendo en conocimiento, a través de Atenea, la agencia del Distrito enfocada en educación superior, formación para el trabajo, ciencia y tecnología, que actualmente, tiene cerca de 31.000 estudiantes becados en el programa Jóvenes a la E, que incluye universidades públicas y privadas", expresó Víctor Saavedra, director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología.
Canales de atención de Atenea
Si desea conocer más detalles de esta y otras convocatorias para becas en Bogotá, Atenea ha dispuesto puntos de atención en los siguientes SuperCADE:
- Lunes: CADE Kennedy – Carrera 78K # 36 - 55 Sur.
- Martes: SuperCADE Bosa – Av. Calle 57 Sur R Sur N° 72D - 12
- Miércoles: SuperCADE Manitas – Carrera 18 L No. 70B - 50 Sur
- Jueves: SuperCADE Suba – Av. Calle 145 # 103B - 90
- Viernes: SuperCADE Engativá – Transversal 113B # 66 - 54