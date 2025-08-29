Anuncian becas en Bogotá de hasta el 100% de la matrícula en todos los estratos: vea cómo aplicar

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – Atenea anunció la apertura de una nueva convocatoria del programa Jóvenes a la E, dirigida a jóvenes residentes en Bogotá que se han destacado en áreas académicas, artísticas o deportivas, independientemente de su estrato socioeconómico. Esta línea específica de becas se denomina Talentos Excepcionales y su apertura está prevista para noviembre de 2025.

La convocatoria Talentos Excepcionales tiene como propósito facilitar el acceso a la educación superior para jóvenes que han demostrado un desempeño sobresaliente en tres áreas:



Académica: jóvenes que obtuvieron los puntajes más altos en la prueba Saber 11 (percentiles 99 y 100).

Artística: jóvenes con trayectoria validada por entidades como la Secretaría de Cultura e IDARTES.

Deportiva: jóvenes con trayectoria validada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Modalidades de becas en Bogotá

La convocatoria contempla dos modalidades:



Capacidades excepcionales: dirigida a quienes obtuvieron los puntajes más altos en la prueba Saber 11.

Talentos excepcionales: dirigida a jóvenes con trayectoria artística o deportiva validada por las entidades distritales correspondientes.

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:



Haber cursado el bachillerato en una institución educativa ubicada en Bogotá.

Haber presentado la prueba Saber 11.

Tener hasta 28 años al momento del cierre de la convocatoria.

No haber cursado ni estar cursando un programa profesional.

No haber sido beneficiario de otras estrategias distritales de acceso a educación superior.

¿Qué documentos debe presentar para aspirar a una beca en Bogotá?

Para el proceso de inscripción, se solicitarán los siguientes documentos:



Documento de identidad

Resultados de la prueba Saber 11

Certificado de residencia o recibo público de energía

Registro civil de hijos (en caso de mujeres con hijos)

Certificado de pertenencia étnica, si aplica, expedido por el Ministerio del Interior

Proceso de inscripción

Para aspirar a una de las becas se debe completar el formulario de inscripción en el sitio web oficial de la Agencia Atenea (www.agenciaatenea.gov.co). La inscripción incluye la postulación a tres programas académicos:



Uno técnico o tecnológico

Uno universitario

Una tercera opción libre

Una vez preseleccionados, los aspirantes deberán presentarse ante una institución educativa con convenio y cumplir con el proceso de admisión. Atenea se encargará de invitar directamente a los preseleccionados para que se inscriban al programa Jóvenes a la E, siguiendo el cronograma definido para la convocatoria.



Beneficios de las becas en Jóvenes a la E

Los beneficios varían según el tipo de institución:



Universidades privadas: beca del 100 % sobre el valor de la matrícula y apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) por semestre.

legal vigente (SMMLV) por semestre. Universidades públicas: apoyo integral que incluye recursos económicos, bienestar estudiantil y acompañamiento académico.

La convocatoria Talentos Excepcionales se suma a las anteriores del programa Jóvenes a la E. En mayo de 2025, se abrió una convocatoria que ofreció 2.000 becas en instituciones privadas. En agosto se asignaron 1.000 cupos adicionales en instituciones públicas y el SENA. En total, más de 46.000 jóvenes han sido beneficiados por el programa desde su creación.

"Bogotá está creciendo en conocimiento, a través de Atenea, la agencia del Distrito enfocada en educación superior, formación para el trabajo, ciencia y tecnología, que actualmente, tiene cerca de 31.000 estudiantes becados en el programa Jóvenes a la E, que incluye universidades públicas y privadas", expresó Víctor Saavedra, director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología.



Canales de atención de Atenea

Si desea conocer más detalles de esta y otras convocatorias para becas en Bogotá, Atenea ha dispuesto puntos de atención en los siguientes SuperCADE:

