Anuncian ley seca en Bogotá por consultas internas del domingo: esta es la hora de la restricción

La Alcaldía de Bogotá anunció que habrá ley seca en la ciudad por las votaciones de las consultas internas que se desarrollarán este domingo 26 de octubre. La Secretaría de Gobierno señaló que "la medida se adopta a solicitud de la Policía Metropolitana".

Según el Distrito, la medida de ley seca regirá desde las 3 de la mañana de este domingo 26 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 27 de octubre. "Ante la demanda de capacidades operativas requeridas para garantizar la seguridad durante la jornada y con el fin de ofrecer plenas garantías a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos. Para la Administración Distrital es prioritario garantizar la seguridad y la convivencia en toda la ciudad", detallaron desde la Alcaldía.

¿Qué está en juego en estas consultas?

Una de las claves de este domingo es la elección entre el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho, quienes definen en la consulta quién de los dos será el aspirante presidencial en 2026 del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que en 2022 llevó al presidente Gustavo Petro al poder.



El ganador de esta consulta, que en las últimas semanas ha estado marcada por varias disputas jurídicas y renuncias, participará en marzo próximo en otra de carácter interpartidista del Frente Amplio con el fin de llegar a la primera vuelta presidencial con un único candidato de izquierda.

Cepeda, filósofo y político de 63 años, ha sido facilitador del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en el acuerdo de 2016, copresidente de la Comisión de Paz del Senado y miembro de la delegación negociadora del Gobierno con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).



Entre tanto, Corcho, que nació en Medellín en 1983, es médica y psiquiatra reconocida en Colombia por su defensa del derecho a la salud. Fue ministra de esa cartera entre agosto de 2022 y abril de 2023, en los primeros meses del Gobierno de Petro. En ese rol, estuvo rodeada de intensos debates y fue un referente tanto de apoyo como de crítica a la reforma a la salud, una de las banderas del actual mandatario.

Además de elegir el precandidato presidencial, la jornada de este domingo servirá para definir el orden de las listas del Pacto Histórico para el Senado y la Cámara de Representantes.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una

segunda ronda el 21 de junio en caso de que sea necesaria.

Tanto la Registraduría Nacional del Estado Civil (que organiza las elecciones) como el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de supervisar a los partidos y campañas, fijaron el 26 de octubre como una fecha de consulta para todas las agrupaciones políticas.

En la cita para elegir al precandidato del Pacto Histórico participará el presidente Petro y podrán votar todos los colombianos que estén habilitados en el censo electoral, unos 39 millones de personas, sin necesidad de ser militante o afiliado al partido. Para facilitar la participación ciudadana, la Registraduría Nacional habilitó más de 20.000 mesas en todo el país. Aunque habrá menos mesas que en elecciones presidenciales, legislativas o locales, se garantiza que los ciudadanos puedan votar en su colegio habitual.

