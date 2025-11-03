En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Aparece extranjero extraviado en cerros orientales de Bogotá: llevaba más de 48 horas perdido

Aparece extranjero extraviado en cerros orientales de Bogotá: llevaba más de 48 horas perdido

El sujeto se había perdido desde el pasado sábado primero de noviembre. Un canino fue clave en su rescate.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de nov, 2025
Extranjero desaparecido en Monserrate
Las autoridades reportaron su hallazgo este lunes 3 de octubre. -
Foto: Noticias Caracol

