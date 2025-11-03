Aparece extranjero extraviado en cerros orientales de Bogotá: llevaba más de 48 horas perdido

El ciudadano extranjero Namgyl Tenzing, de 48 años, fue rescatado de los Cerros Orientales de Bogotá en la mañana de este lunes 3 de noviembre. El sujeto, quien es de India y tiene nacionalidad estadounidense, fue localizado gracias a las arduas labores del personal de Defensa Civil, Ejército Nacional, Bomberos y Policía Metropolitana de Bogotá.

Zafiro, uno de los perros de rescate de las autoridades, fue clave en el trabajo de ubicación de Tenzig. Por ahora, se sabe que el ciudadano se encuentra en condiciones de salud estables, aunque se encontraba cansado, con hipotermia y mucha hambre al momento de ser hallado. "La bússqueda se realizó en trabajo mancomunado entre las diferentes entidades pertenecientes al sistema distrital de gestión del riesgo y la comunidad. (...) La operación se realizó a lo largo de 2 días cuando se notificó el reporte por parte de la Embajada de los Estados Unidos", dijo el mayor Eduardo Gamboa.

"Fueron dos días de búsqueda en los cuales se desplegaron todas las capacidades institucionales para la ubicación de este ciudadano. Se pusieron a disposición todos los recursos de las diferentes instituciones participantes y cabe resaltar la participación de la comunidad, que ayudó en este trabajo", agregó el mayor entrevistado por Noticias Caracol.



Así se reportó la desaparición

El sábado 1 de noviembre, alrededor de las 7:19 p.m., las autoridades de Bogotá recibieron una notificación sobre la desaparición de un ciudadano extranjero en las inmediaciones del Cerro de Guadalupe, ubicado en la localidad de La Candelaria, en el centro de la capital. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas en que se perdió su rastro.



Movilización de Equipos de Rescate

Ante el aviso, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá desplegó un amplio operativo. El equipo de rescate declaró:



"Al llamado, Bomberos Bogotá activó a las estaciones Chapinero, Central, Puente Aranda y Centro Histórico, con apoyo de los Equipos Especializados de forestales, Técnico de Rescate, de Aeronaves no Tripuladas, Central de comunicaciones y de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias", aseguró el cuerpo de Bomberos. Durante la noche, la búsqueda se llevó a cabo con la participación de bomberos, caninos y drones, además del apoyo aéreo del Halcón de la Policía. La operación continuó el domingo, con la ayuda de uniformados y el uso de drones. Se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el lugar para coordinar las labores.



Reporte de avance y detalles del desaparecido

Según el último informe de Bomberos, emitido cerca de las 2:20 de la tarde del 2 de noviembre, la búsqueda se concentró en varias áreas. Se efectuó la búsqueda "mediante el recorridos por ambos costados del río Arzobispo, por alrededores del cerro de Monserrate, sector Marraneras hacia Piedra Amarilla, desde la avenida Circunvalar y efectuando sobrevuelos con drones desde el km 6".



En este trabajo apoyaron entidades Ponalsar, Defensa Civil, Ejército Nacional y el Halcón de la Policía Nacional, acorde con lo que indicaron los últimos reportes de bomberos.

