Así funcionarán las nuevas salas de lactancia ubicadas en la Terminal de Transporte de Bogotá

La lactancia es uno de los factores fundamentales que garantiza a los bebés el alimento necesario para un desarrollo saludable y adecuado. Aunque se trata de un proceso natural y cotidiano para muchas mujeres, no siempre se realiza en condiciones cómodas, especialmente en espacios públicos con alto flujo de personas. Precisamente por esta realidad, la Terminal de Transporte de Bogotá anunció la habilitación de zonas exclusivas para la lactancia, una medida orientada a mejorar la experiencia de madres y niños en sus instalaciones.



La iniciativa, impulsada en articulación con lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud, responde a la necesidad de garantizar espacios adecuados, seguros e higiénicos para la alimentación de la primera infancia. Según se informó, estos nuevos lugares buscan ofrecer condiciones dignas para quienes requieren amamantar o extraer leche materna mientras transitan por uno de los principales puntos de movilidad de la ciudad.



¿En qué terminales estarán?

Las denominadas Salas Amigas de la Familia Lactante fueron instaladas en las tres sedes principales de la terminal:



Sede Salitre: ubicada en el módulo 5, en la zona de descenso, cerca de la estación de Policía.

ubicada en el módulo 5, en la zona de descenso, cerca de la estación de Policía. Sede Norte: localizada en el área de ascensos, en el paso hacia rutas sabaneras.

localizada en el área de ascensos, en el paso hacia rutas sabaneras. Sede Sur: en el segundo piso, en la zona de taquillas, frente al servicio de guarda equipaje.

Con esta distribución, se busca cubrir los principales puntos de tránsito de usuarios, facilitando el acceso a madres que viajan desde o hacia distintos destinos del país.



¿En qué horarios funcionarán?

Uno de los aspectos más destacados de esta estrategia es su disponibilidad permanente. Las salas estarán habilitadas las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que permite atender la dinámica continua de la terminal, que recibe a miles de personas diariamente.

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Esta medida cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que de acuerdo con los datos de la Terminal de Transporte de Bogotá, más de 42.000 usuarios circulan a diario por estas instalaciones, de los cuales el 52,2 % son mujeres. En ese contexto, la adecuación de estos espacios responde a una demanda real y constante.



¿Cómo funcionarán estas áreas de lactancia?

Cada una de estas áreas fue equipada con elementos específicos para garantizar comodidad, higiene y funcionalidad. Entre los componentes disponibles se encuentran sillas ergonómicas con apoyabrazos, mesas auxiliares, puffs de apoyo, así como una nevera destinada al almacenamiento seguro de la leche materna.

Además, cuentan con lavamanos, dispensadores de agua, superficies para ubicar utensilios, recipientes con tapa de accionamiento no manual, termómetros digitales, y elementos para la correcta rotulación de los envases, como marcadores y cinta. También se incluyen insumos básicos como jabón líquido y toallas de papel.



Para hacer uso de estos espacios, las usuarias deberán solicitar la apertura de la sala al personal autorizado de la terminal, que incluye operarios de servicio al ciudadano, técnicos o personal de seguridad debidamente identificado. En el caso de la sede Salitre, también es posible acercarse a los puntos de información o a la oficina de atención al usuario.



Adicionalmente, se estableció un sistema de preregistro mediante código QR, disponible en los accesos de la terminal y en las puertas de cada sala, con el fin de llevar control y garantizar el adecuado uso de las instalaciones.

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Las autoridades han enfatizado que estos espacios tienen un uso exclusivo para la lactancia, la extracción y la conservación de leche materna. Por esta razón, no está permitido realizar otras actividades como el cambio de pañales, con el objetivo de preservar las condiciones sanitarias.

Asimismo, se recomienda a las usuarias llevar sus propios recipientes o bolsas de almacenamiento, así como los dispositivos necesarios en caso de realizar extracción mecánica.

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La Terminal ha destacado que esta iniciativa hace parte de una estrategia más amplia de protección a la primera infancia y de promoción de la equidad en el espacio público. El gerente de la terminal, Rafael González, señaló:

“En el marco de nuestra Política de Sostenibilidad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajamos permanentemente para aportar a una sociedad más equitativa. Con la puesta en funcionamiento de estas tres Salas Amigas de la Familia Lactante garantizamos el derecho fundamental a la alimentación de los niños y niñas, contribuyendo a su crecimiento en condiciones saludables”, afirmó mientras que hizo una invitación a todas las madres para que hagan uso de estas zonas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co