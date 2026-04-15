Nuevos detalles sobre robo a guardas de empresa de valores dentro de Oxxo en Teusaquillo, Bogotá

En las últimas horas, y a plena luz del día, ocurrió un atraco a mano armada al interior de un local Oxxo, ubicado en la localidad de Teusaquillo. Dos sujetos ingresaron al establecimiento comercial, ocultando los rostros con cascos de motocicleta, y cuando funcionarios de un carro de valores ingresaron los encañonaron y se llevaron una bolsa de dinero.



Al parecer, los ladrones estaban disfrazados de guardas de seguridad para distraer la atención de los transportadores de valores.

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En los videos de cámaras de seguridad se ve el momento cuando los delincuentes sorprendieron a los funcionarios de valores por la espalda con armas de fuego y a uno de ellos le quitaron su arma de dotación.



Uno de los guardas de valores robado en Oxxo recibió un golpe en la cabeza

El coronel Andrés Melenje, comandante de la estación de Policía de Teusaquillo, se narró como ocurrieron los hechos y dijo que “en horas de la tarde, en el barrio Palermo, localidad de Teusaquillo, se presentó un hecho de hurto. Los hechos acontecieron en un establecimiento de comercio, donde dos delincuentes ingresaron y, mediante la modalidad atraco, intimidaron a dos guardas pertenecientes a una empresa de valores, hurtándose una maleta”.

Agregó el comandante que uno de los trabajadores “resultó herido en la cabeza con un objeto contundente, fue trasladado inmediatamente a centro asistencial y no reviste ningún tipo de gravedad”.



También señaló el teniente coronel que “la Policía Nacional ha desplegado todas las capacidades necesarias para la recolección de videos y elementos materiales de prueba que puedan esclarecer el hecho y llevar a la identificación de las personas que cometieron el delito. Se invita a la ciudadanía a seguir denunciando mediante la línea #123”.



Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de un comunicado, señaló que “nos permitimos indicar que, referente al hecho registrado el día de hoy en el barrio Palermo de la localidad de Teusaquillo, NO se registraron disparos con armas de fuego, asimismo también aclaramos, que NO hubo personas lesionadas con armas de fuego”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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